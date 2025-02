Najpopularniejsze gry na Xbox. Game Pass pozwoli ograć wiele z nich za darmo

Jeżeli nie wiecie, w co warto zagrać, to mamy dla was świetną listę. W sieci pojawiło się zestawienie prezentujące najpopularniejsze gry na Xboksa w ostatnich dniach. Lista jest długa i zawiera mnóstwo świetnych gier, z których część jest dostępna do ogrania w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Wystarczy odpalić swoją konsolę lub PC, zaaplikować subskrypcję i cieszyć się rozgrywką.

Jak kupić tani abonament Game Pass?

W sieci znajdziemy wiele ofert zakupu subskrypcji Microsoftu. Po pierwsze, możemy ją kupić bezpośrednio z poziomu naszego konta Microsoftu na PC lub konsolach. Przyznacie jednak, że nie jest to najbardziej opłacalna opcja. Oficjalne ceny są dość wysokie, zwłaszcza gdy porównamy je z ofertami zewnętrznych dystrybutorów w sieci. Na szczęście ta druga metoda pozwoli nam sporo zaoszczędzić, o czym się zaraz przekonacie.

Obecnie w ofercie sklepu internetowego Instant Gaming znajdziemy kilka wariantów abonamentu Game Pass w promocji. Rzućmy okiem np. na 1 miesiąc subskrypcji Game Pass Ultimate. Ten wariant pozwoli wam na pobieranie gier (również na premierę) zarówno na PC, jak i na konsoli. Bardzo się to opłaca, a dodatkowo zaoszczędzimy ponad 30 złotych względem ceny oficjalnej.

Linki do poszczególnych ofert znajdziecie poniżej:

Na koniec tematu promocji rzecz najważniejsza. Kody zakupione z powyższych linków są przeznaczone do aktywowania również na terenie Polski. Nie musimy zatem korzystać z VPN czy innych rozwiązań pozwalających „oszukać” naszą lokalizację. Aktywacja przebiega bezproblemowo, a my możemy cieszyć się korzystaniem z usługi zgodnie z regulaminem Microsoftu.

Najpopularniejsze gry na Xbox (do 9 lutego 2025)

Poniżej znajduje się lista 40 wyjątkowych tytułów. To najpopularniejsze gry na Xbox z początku lutego. Produkcje te cieszą się ogromnym uznaniem, a liczba graczy regularnie rośnie. Swoją drogą, w ścisłej czołówce możemy zobaczyć pewnego rodzaju… stagnację. Miejsce pierwsze jest bezwzględnie okupowane przez Call of Duty, a na podium znalazły się jeszcze takie sieciowe klasyki, jak Minecraft i Fortnite. Od ROBLOX dzieli je jednak Marvel Rivals. To sieciowy hit z grudnia ubiegłego roku, który szturmem wdarł się na gamingowe listy przebojów.

Call of Duty Fortnite Minecraft Marvel Rivals ROBLOX Grand Theft Auto V Sniper Elite: Resistance EA SPORTS FC 25 Rocket League Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Forza Horizon 5 EA SPORTS Madden NFL 25 NBA 2K25 Destiny 2 EA SPORTS College Football 25 Apex Legends Halo Infinite EA SPORTS UFC 5 Far Cry New Dawn Halo: The Master Chief Collection Red Dead Redemption 2 Indiana Jones and the Great Circle PUBG: Battlegrounds NINJA GAIDEN 2 Black Overwatch 2 EA SPORTS FC 24 Diablo IV Sea of Thieves Palworld Phasmophobia Orcs Must Die! Deathtrap Dead by Daylight Warhammer 40,000: Space Marine II Forza Motorsport Warframe No Man’s Sky ELDEN RING Eternal Strands Microsoft Solitaire Collection Hell Let Loose

Na liście nie brakuje też kilku innych pozycji, które są do ogrania w ramach abonamentu Xbox Game Pass. O ile samo Call of Duty: Black Ops 6 jest tam od premiery, tak znajdziemy też jedną z nowości. Mowa tu o pozycji 19., czyli Far Cry New Dawn. Ten ciekawy spin-off piątej odsłony serii Ubisoftu szybko zyskał duże uznanie graczy w ramach abonamentu, w którym zadebiutował dopiero w tym miesiącu. Gra jest intensywna, szalenie ciekawa i nie zajmuje zbyt wielu godzin. Dlatego zdecydowanie warto rzucić okiem i przetestować samodzielnie – tym bardziej, że to miła odmiana od pozostałych gier w cyklu.

Najlepsze gry w Xbox Game Pass? Te tytuły warto sprawdzić

Niezmiennie numerem 1 na mojej liście gier do polecenia z abonamentu Xbox Game Pass jest Call of Duty: Black Ops 6. Jeszcze w historii abonamentu nie zdarzyło się, aby posiadacze subskrypcji mogli uczestniczyć w tak gigantycznej premierze. Pełnoprawne Call of Duty w ramach usługi opłacanej na miesiąc? To genialny sposób na zaoszczędzenie kasy i jednoczesną zabawę w tej jednej z najlepszych odsłon serii w ostatnich latach. Tytuł gwarantuje nam wszystko to, za co przed laty pokochaliśmy ten charakterystyczny cykl. W grze znajdziemy zarówno świetną kampanię dla jednego gracza, jak również wciągający tryb multiplayer, który osobiście ogrywam regularnie od premiery. Nie zapominajmy też o Zombie – to w przypadku Black Ops element iście flagowy.

Powrót po latach

Innym tytułem, wobec którego nie można przejść obojętnie jest gra Indiana Jones i Wielki Krąg. To również gra z rozgrywką pierwszoosobową, jednak o zupełnie innym charakterze. Tytuł stanowi wielki powrót Indiany Jonesa do świata gier wideo. Podróżnika nie było w nim wiele lat, a jak już się zjawił to od razu narobił sporego zamieszania — i to w pozytywnym znaczeniu tego określenia. Tytuł zachwycił mnie grafiką i wciągającą rozgrywką. Skradanie się, którego z reguły nie lubię, w tym wypadku zrealizowano wzorowo. Z przeciwnikami wręcz chce się bawić, unieszkodliwiając ich sprytnie i bezszelestnie, lub prowadząc istną rozwałkę z użyciem broni palnej czy charakterystycznego bicza. Jeżeli chcecie poczuć się jak w filmie, to ta produkcja wam to umożliwi. Czy mówiłem już, że gra wygląda cudownie?

Zmieńmy teraz gatunek i przenieśmy się do słonecznego Meksyku. Nigdy nie odwiedziłem tego kraju, ale jeżeli prezentuje się tak, jak w Forza Horizon 5, to zdecydowanie dopisuję go do mojej listy. Piąta odsłona cyklu gier wyścigowych z otwartym światem po prostu wszystko robi znakomicie. Świat gry miksuje wiele różnych środowisk — od wybrzeży, po pustynie, na istnych tropikach kończąc. Do odkrycia jest mnóstwo, a poruszanie się to czysta frajda z wykorzystaniem setek ciekawych aut. Nie brakuje najbardziej znanych marek, aut luskusowych, czy nawet bardziej przyziemnych pojazdów. Dużym atutem produkcji (poza dostępem w ramach Xbox Game Pass) jest żywa i zaangażowana społeczność. Szybko zaczniecie korzystać z torów i wyzwań stworzonych przez innych graczy. Niektóre są doprawdy… odjechane. To również idealna gra do wspólnej zabawy ze znajomymi.

Tytuły, które warto znać

Jeżeli poszukujecie innych rekomendacji w co zagrać w Game Pass, to polecam kilka naszych poradników. Zebraliśmy najpopularniejsze gry i takie, w które po prostu trzeba zagrać:

Abonament Game Pass bez tajemnic – to musisz wiedzieć

Jeżeli nadal nie zdecydowaliście się na konkretny abonament Game Pass, to postaram się w łatwy sposób wytłumaczyć, o co chodzi z różnymi wariantami. Jak widzieliście na wstępie, opcji jest kilka – od Core po Ultimate. Abonamenty różnią się ceną, a co za tym idzie również ofertą i możliwościami. Wspomniany Core to najbardziej podstawowy wariant dla konsolowców. Biblioteka gier jest mocno ograniczona, ale przynajmniej mamy dostęp do grania online na konsoli i specjalnych promocji w sklepie Microsoftu.

Abonament Xbox Game Pass Standard to coś, co skierowane jest dla posiadaczy konsol Xbox. Biblioteka gier jest odpowiednio większa, znajdziemy w nim mnóstwo ciekawych tytułów i zagramy online. Ta opcja nie posiada jednak dostępu do gier na premierę. Jeżeli interesują was najnowsze hity, które dopiero debiutują na rynku, to warto zdecydować się na wyższy poziom.

Pełną ofertę abonamentu otrzymamy dopiero po zakupie pakietu Xbox Game Pass Ultimate. To wariant, który niesie ze sobą najwięcej korzyści. Po pierwsze, daje nam dostęp do korzystania z biblioteki zarówno na PC jak i na konsoli. W ramach tego pakietu otrzymujemy również dostęp do gier na premierę. W ten sposób już pierwszego dnia mogliśmy ograć najnowsze Call of Duty czy wspomniane wcześniej Indiana Jones i Wielki Krąg.

A co powinni zrobić posiadacze PC? W tym wypadku opcje są dwie. Albo wybieramy wariant Game Pass PC – pełnia korzyści tylko na komputerze, albo wspomniany wcześniej Ultimate — dający dostęp do gier również na konsolach. W przypadku posiadania dwóch platform do grania, to właśnie ta opcja jest najbardziej korzystna.

