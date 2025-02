Dziś nastał czas na dodanie nowej gry do abonamentu Xbox Game Pass. Tym razem na sam początek lutego zaplanowano dodanie tytułu, który z jednej strony można uznać za hit, z drugiej… Cóż, swego czasu dość mocno podzielił on graczy. To gra od Ubisoftu, która zabierze was w pewne doskonale znane realia.

Planujecie odnowienie swojej subskrypcji, a może chcecie zdobyć kilka dodatkowych miesięcy? Bez znaczenia — korzystając z promocji w sklepie Instant Gaming możecie zaopatrzyć się w tani abonament Xbox Game Pass na PC, konsole albo jedno i drugie:

Xbox Game Pass ma dla nas nową grę

Na krótko przez ogłoszeniem większej liczby tytułów na luty, do abonamentu Microsoftu dołączyła pierwsza gra z tego miesiąca. Tym razem jest to Far Cry New Dawn, czy coś w rodzaju spin-offu do piątej odsłony, który zabierze nas w szaloną podróż po postapokaliptycznej montanie. Tytuł jest już dostępny, a co najważniejsze pojawił się specjalny patch.

Gra otrzymała next-genową aktualizację, dzięki której będzie go można uruchomić w natywnej rozdzielczości i 60 FPS na konsolach Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Trzeba przyznać, że twórcy zadbali o to, aby tytuł był gotowy na debiut w abonamencie!

Postapokaliptyczne Hope Country właśnie stało się o wiele płynniejsze 💥

Zagraj teraz w Far Cry New Dawn w natywnej rozdzielczości 60 FPS na PS5 i Xbox Series X/S! pic.twitter.com/20xk3tOtFm — Ubisoft Polska (@UbisoftPL) February 3, 2025

Zobacz też: Ostatnia doba na rozchwytywany hit w PS Plus

A skąd wspomniane wcześniej kontrowersje? Cóż, po wydaniu Far Cry New Dawn część graczy kręciła nosem na wieść, że gra dzieje się w praktycznie tych samych realiach, co piąta odsłona serii. Te zostały oczywiście odpowiednio „podrasowane” z uwagi na apokalipsę, jednak to wciąż była mapa z „dużej” odsłony gry. Produkcji nie da się jednak odmówić uroku i tej szczypty szaleństwa, do której przyzwyczaiła nas marka Ubisoftu.

Swoją drogą, już dziś o 15:00 otrzymamy nowe informacje na temat gier nadchodzących do abonamentu Game Pass w lutym. Na razie lista jest krótka, dlatego na pewno warto poczekać i przekonać się, co zaplanował Xbox.

Źródło: gamerant.com