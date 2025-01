65-calowy telewizor Samsung Neo QLED w promocji za 4999 zł

do końca promocji

Doskonale wiem, że nie jest to szczególnie wielka obniżka, choć 200 złotych zdecydowanie piechotą nie chodzi. Do tego mówimy o szalenie popularnym modelu, oferującym aż 65 cali wspaniałego obrazu. Ponadto to świetne urządzenie dla graczy, ze wsparciem 120 Hz, dodatkowymi trybami, skalowaniem 4K i wiele więcej.

Specyfikacja:

Ekran: 65 “, 4K UHD / 3840 × 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania obrazu: do 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, Mini LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2

Dostawa zamówień do domu jest darmowa.