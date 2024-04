Najlepsza gra na PS5 zdaniem graczy. Wybór dość… ciekawy

Jaka jest najlepsza gra na PS5? Jeżeli chodzi o poprzedni miesiąc, czyli marzec, zdaniem graczy zwycięzca mógł być tylko jeden. W specjalnej ankiecie wyłoniono najlepszy tytuł ubiegłego miesiąca na konsolę Sony. Co ciekawe, fani zdecydowali się na coś innego, niż na przykład ekskluzywne Rise of the Ronin. Choć nadal pozostajemy w temacie machania bronią białą.