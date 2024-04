Stellar Blade w pudełku was zachwyci. Ciekawa niespodzianka od twórców

Jeżeli szykujecie się do zakupu pudełkowej wersji gry Stellar Blade na PlayStation 5, to mam dla was bardzo dobre wieści. Okazuje się, że produkcja w fizycznym wydaniu będzie posiadać miłą niespodziankę dla fanów. To szczególnie miłe w czasach, gdy wydawcy coraz częściej rezygnują z pudełkowych edycji gier, lub zwyczajnie traktują je po macoszemu.