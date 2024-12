Doskonała premiera na Steam taniej o 70%, za 10 zł z groszami

Murky Divers zadebiutowało w końcu na Steam w wersji 1.0 i naprawdę warto sięgnąć po ten tytuł, zwłaszcza że jest niedrogi w promocji sklepu Instant Gaming. Podczas gdy pełna cena na Steam wynosi 36,99 zł, tytuł możemy zgarnąć za 10,88 zł.

MD można ogrywać samemu lub w kooperacji online do ośmiu osób jednocześnie. Wcielamy się w nurków, którzy muszą zejść w głębiny, by oczyścić tajemnicze laboratoria z ciał obcych. Warto tutaj wspomnieć, że podwodne wraki są generowane proceduralnie, zatem dodaje to dodatkowego smaczku i dreszczyku emocji kolejnym partyjkom.

Znalezione ciała dostarczamy następnie do naszej łodzi podwodnej i tam niszczymy, a za zarobioną kasę rozbudowujemy ekwipunek i ulepszamy postać. I żeby nie było tak kolorowo, niektórzy obcy nadal żyją i cóż… zamierzają nas pożreć.

Źródło: Steam