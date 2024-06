Technologiczne cuda od MSI. Komputery napędzane AI, nowoczesne monitory i wiele więcej

Firma MSI w odpowiedzi na postępujący rozwój sztucznej inteligencji, postanowiła skusić się na oferowanie kolejnych rozwiązań w tym segmencie. Część produktów przemówi do fanów nowinek technologicznych oraz informatyki, a nawet artystów, ale nie zabrakło również atrakcji dla graczy. Wśród nich trzeba wyróżnić m.in. gamingowe PeCety, monitory oraz konsolę przenośną.

W erze komputerów opartych na sztucznej inteligencji MSI pozostaje zaangażowane w zaspokajanie różnorodnych potrzeb naszych klientów na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta sprzętu, oprogramowania i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję pomoże indywidualnym użytkownikom i firmom tworzyć nową wartość w przestrzeni AI. – powiedział Sam Chern, wiceprezes ds. marketingu MSI.

Dla graczy nowości jest parę, a wszystkie będzie można sprawdzić na żywo w trakcie targów Computex 2024, które odbywają się w dniach 4 – 7 czerwca.

Komputery zasilane sztuczną inteligencją od MSI

MEG VISION X AI to nowy komputer stacjonarny przeznaczony dla najbardziej wymagających graczy, który w celu poprawienia wrażeń z użytkowania wykorzystuje szereg rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Model ten integruje MSI AI ENGINE z ekranem dotykowym AI HMI, dzięki czemu sprzęt jest w stanie automatycznie dostosować ustawienia na podstawie aktywności gracza. Znajdziemy tu także rozwiązanie Copilot od Microsoftu. Jest to sterowana głosem AI, pozwalająca obsługiwać maszynę z pomocą głosu. Na targach pojawi się również MAG INFINITE E1, czyli, jak twierdzi MSI “gwiazda tegorocznej edycji”.

Przenośna konsola MSI Claw

Gracze z pewnością kojarzą przenośne rozwiązanie do grania od tego producenta. Konsola Claw zdobyła już szereg nagród (w tym m.in. “Best Choice Award 2024”), ale nadal dostaje nowe aktualizacje. Najświeższy update software’u, według firmy, poprawia wydajność o około 150%. Dzięki temu gracze mogą bez problemu cieszyć się płynną rozgrywką w około 100 popularnych gier na Steam. Dodajmy do tego solidne wykonanie, wykorzystanie technologii joysticków z efektem Halla i mamy naprawdę solidny sprzęt dla wszystkich, którzy cenią gaming bez potrzeby siedzenia przed monitorem.

MSI Prestige 16 AI Evo

Były komputery stacjonarne, przenośna konsola, więc pora na przenośny komputer. Laptop MSI Prestige 16 AI Evo to zdobywca nagrody COMPUTEX Best Choice Golden Award w kategorii komputery i systemy. Na pokładzie jest procesor Intel Core Ultra 9, a producent “ubrał” wszystko w niezwykle lekką obudowę ze stopu magnezu. Owocuje to wagą na poziomie zaledwie 1,5 kg! Model ten również korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji.

Nowa seria monitorów QD-OLED

Gracze mogą również oczekiwać nowej serii monitorów QD-QLED w postaci dwóch nowych maszyn: monitora MSI MPG 341CQPX QD-OLED oraz 271QPX QD-OLED E2. Pierwsze urządzenie to 34-calowy, ultraszerokokątny monitor z częstotliwością odświeżania 240 Hz i krzywizną 1800R. Pod względem gamingowym trzeba wyróżnić wspomnianą wysoką płynność obrazu oraz niski czas reakcji na poziomie 0,03 ms. Z kolei MSI 271QPX QD-OLED E2 oferuje 27 cali, rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli oraz częstotliwość odświeżania 240 Hz ze wsparciem HDMI 2.1. Dobre urządzenie do gamingu, ale na papierze brzmi również świetnie także pod konsole w rodzaju PS5 czy Xbox Series X/S.

MSI przygotowało również inne atrakcje dla graczy, jak m.in. odświeżoną serię MSI Gaming Gear, znaną teraz jako MSI Gear. To cała gama urządzeń peryferyjnych dla graczy – w tym tych najbardziej wymagających, profesjonalnych, a także i mniej doświadczonych, którym zależy jednak na jakości. Majsterkowicze i fani dłubania w sprzęcie mogą także liczyć na nową serię płyt głównych MSI PC Build, które mają łączyć ze sobą wysokiej klasy estetykę i “przełomowe funkcje”, jak zapewnia producent.

Źródło: Informacja prasowa