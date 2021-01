Mortal Kombat 11 w wersji VR? Wystarczy niewielki mod

Autor modyfikacji wyprzedził myśli fanów i twórców Mortal Kombat 11. Od teraz możemy zabijać się w nowym trybie kamery FPP lub TPP.

Podmiana skórek, animacji czy głosu wśród postaci Mortal Kombat 11 to nic w porównaniu do modyfikacji, którą przygotował Ermaccer (fan Ermaca?). Dzięki niemu możemy rywalizować na arenach niczym w wersji VR lub z widokiem popularnym w grach akcji, czyli TPP.

Mod z nową kamerą umożliwia swobodny wybór wojownika i nie ogranicza ataków i poruszania na arenach. Aczkolwiek należy zauważyć jego słabości. Ustawiając tryb pierwszo- lub trzecioosobowy problemem jest widoczność ataków i wyczucie dystansu wobec przeciwnika. Przekonajcie się sami…

Wygląda to efektownie, ale niezbyt praktycznie. Konwencja gry z widokiem z boku nie jest narzucona przypadkiem, a z konieczności i chyba żaden inny tryb kamery w tym gatunku gier nie będzie odpowiedni. No, chyba że ktoś chce, aby grało się trudniej… Jeśli tak to zaprezentowany mod możecie pobrać za darmo z tej oto strony.

Radzę jednak przetestować modyfikację tylko w trakcie grania z AI. Przez wzgląd na sporadyczne rozdawanie banów w MK11, korzystanie z modów w trybie online może skończyć się trwała blokadą.

Grzegorz Rosa