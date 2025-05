Mortal Kombat 11 to jedna z najlepszych bijatyk na rynku. Teraz kupicie ją w świetnej cenie, bo za mniej niż 10 złotych.

Mortal Kombat 11 w promocji na PC. Tak tanio jeszcze nie było

Mortal Kombat 11 to mroczna, widowiskowa i niezwykle dopracowana bijatyka, która przenosi kultową serię na nowy poziom brutalności i strategii. Oferując jedną z najbardziej satysfakcjonujących mechanik walki w historii gatunku, gra łączy dynamiczną akcję z kinową opowieścią, w której stawką są losy całego uniwersum.

W trybie fabularnym gracze przemierzają linie czasu, spotykając klasyczne postacie w zaskakujących wersjach – młodszych, starszych lub zupełnie zmienionych. System personalizacji wojowników pozwala dostosować wygląd, umiejętności i ciosy specjalne każdej postaci do własnego stylu walki. Do tego dochodzą legendarne Fatality, które osiągnęły nowy poziom brutalnego artyzmu. Mortal Kombat 11 to prawdziwa uczta dla fanów intensywnych pojedynków, dramatycznych zwrotów akcji i bezkompromisowej rozrywki.



Grę kupicie pod poniższym linkiem w sklepie Instant Gaming:

Zobacz też: Ta gra zebrała świetne oceny, a teraz jest za darmo na Steam. Okazja roku?

W grze nie brakuje kultowych wojowników, którzy zdefiniowali tę serię na przestrzeni dekad. Powracają legendarni bohaterowie jak Scorpion, mistrz piekielnych ognistych włóczni, i Sub-Zero, lodowy ninja znany ze swoich zamrażających ciosów. Raiden, bóg piorunów, po raz kolejny balansuje między światłem a mrokiem, a Liu Kang staje się kluczową postacią w wojnie o przyszłość wszechświata. Gracze mogą również wcielić się w nowicjuszy, jak Cetrion, bogini natury, czy Geras – nieśmiertelny wojownik manipulujący czasem. Dodatkowo w edycjach rozszerzonych pojawiają się gościnne postacie, takie jak Terminator, Robocop czy Joker, które wprowadzają świeżość i nieoczekiwane style walki do krwawego turnieju.

Za taką kasę to nie ma się co zastanawiać. Mniej niż dyszka za świetną grę? Okazja dnia!

Źródło: Instant Gaming