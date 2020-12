Monster Hunter wycofany z chińskich kin. Przyczyną jest rasistowska wyliczanka

Rasistowska wyliczanka, która pojawiła się w filmie Monster Hunter spowodowała wycofanie filmu z chińskich kin.

10 sekund kontrowersyjnej dla Azjatów treści, wpłynęło na wycofanie ekranizacji znanej gry studia Capcom z kin. Widowisko Paula W.S. Andersona mogło urazić Chińczyków, ze względu na niesmaczny żart. W pewnym momencie filmu ma miejsce rozmowa Jina Au-Yeung’a, który na pytanie skierowane w jego stronę Look at my knees. What kind of knees are these? Jin odpowiada Chi-knees.

Co jest złego w tej na pierwszy rzut okna niewinnej rymowance? Kontekst. Mianowicie słowa to mogą być uznane za aluzje do rasistowskiego sformułowania Chinese / Japanese / Dirty knees / Look at these, które znane jest jeszcze z czasów trwania II wojny światowej. Chociaż pozycja powróci do kin, gdy nieszczęsny zwrot zostanie usunięty, to wielu mieszkańców Państwo Środka chce permanentnego usunięcia Łowcy Potworów.

Dostało się również samej grze firmy Capcom, Monster Hunter: World, która na Steam została zalana falą negatywnych komentarzy.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.