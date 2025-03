Literówka w plikach Monster Hunter Wilds powodem problemów? Gracze nie mogą uwierzyć

Oczywiście nie tylko ona ma być powodem tragicznego stanu technicznego gry na premierę, ale jeśli zastanawialiście się, jak naprawić wydajność w Monster Hunter Wilds na PC to teoretycznie znamy odpowiedź. „Teoretycznie”, bo w praktyce raczej nie ma tu żadnego przełożenia na jakąkolwiek poprawę.

Literówka w Monster Hunter Wilds

Jest źle i tak naprawdę chyba nie mogło być gorzej, bo mimo gigantycznego zainteresowania, opinie graczy wokół MH Wilds są mocno powściągliwe i chłodne. Nikt niemal nie narzeka na samą jakość gry, a raczej chodzi o jej koszmarną optymalizację. Miejscami tytuł ten wygląda jak z ery PS3, nie potrafiąc wczytać tekstur, do tego co chwilę zwalając liczbę klatek na sekundę na kolana. Nic dziwnego, że fani chcący cieszyć się grą rzucają się na praktycznie każdą deskę ratunku.

Jedna z nich pojawiła się na forach Steam. Internauta dostrzegł literówkę w pliku config.ini przechowującym nasze ustawienia. Deweloperzy napisali tam „Resoltuion” zamiast „Resolution”. Autor posta jak i coraz większą liczba graczy na Reddicie i Steam twierdzą, że poprawienie błędu skutkuje… wzrostem fpsów, czyniąc grę lepiej zoptymalizowaną. Szybko pojawiły się też doniesienia o dorzuceniu dodatkowych poleceń do pliku, również mogących poprawić wydajność.

To teoria. W praktyce wiele osób było sceptycznie nastawionych co do tego, że sama literówka miałaby powodować jakiekolwiek problemy. Mnóstwo osób poprawiało błąd, lecz nie zauważyło żadnego przełożenia na wzrost fpsów. Do tego produkcja nadpisuje nasze zmiany po kolejnym uruchomieniu. Inny internauta na Reddicie wyjaśnia, że „Resoltuion” w tej formie znajduje się również w pliku wykonawczym Monster Hunter Wilds. To z kolei potwierdza, że gracze odczuwają efekt placebo. W końcu takie samo sformułowanie sugeruje, że gra widzi te polecenia i najpewniej zostały tak zapisane celowo.

To nie było samo w sobie niczym dziwnym. Programistom często zdarzają się błędy jak choćby drobne literówki. Jeśli nie powodują one niezgodności kodu, czasami się je zostawia, a następnie po prostu odnosi do nich z odpowiednim błędem. To szybsze niż próba wyeliminowania drobnego błędu w reszcie kodu. I tak najpewniej właśnie jest teraz. Capcom na razie nie udzielił wyjaśnienia, prócz bezsensownych sugestii optymalizacyjnych.

