Gracz Modern Warfare III odkrył sposób na nieograniczoną liczbę specjalnych zombie

Prosta sztuczka pozwoliła pewnemu graczowi na zabijanie nieograniczonej liczby specjalnych zombie. Jeżeli chcecie odblokować specjalne skórki, to ta metoda zdecydowanie jest dla was. Choć wymaga ogromnych umiejętności i niemałych zasobów amunicji…

Zombie w Modern Warfare III bez limitu

Odblokowanie kamuflażu Serpentine w najnowszym Call of Duty to zadanie niełatwe. Wymagania stawiane przed graczem są jasne — należy wykonać 10 specjalnych lub elitarnych zabójstw zombie przy użyciu wybranej broni. No dobra, odpalamy odpowiedni tryb i zabieramy się do siekania nieumarłych. Brzmi prosto? Nie do końca. Pokonanie specjalnych zombie możliwe jest tylko wtedy, gdy te… się pojawiają. Ich obecność w trybach gry jest losowa, czasami przyjdzie nam trochę na nie poczekać.

Czy da się przyspieszyć cały proces? Pewien gracz odkrył sposób, dzięki któremu jest to możliwe. Okazuje się, że w Modern Warfare III znajdziemy glitch pozwalający na szybsze spawnowanie specjalnych zombie. Jak go wykorzystać? W pierwszej kolejności należy zlokalizować kontrakt o nazwie Outlast. Jednym z jego etapów jest pozostanie w danej strefie. Taki wymóg okazuje się jedynie umowny.

Jak zauważył gracz, opuszczenie wskazanej strefy nie przerywa zlecenia. Opuszczenie strefy i powrót w odpowiednim momencie sprawia, że specjalne zombie pojawiają się w zasadzie bez ograniczeń:

Gdy pasek postępu osiągnie 90% opuść strefę

Gdy spanie do 54% wróć do strefy

Opuść ją ponownie przy 55%

Za każdym razem pojawi się nowy specjalny zombie

Całkiem możliwe, że jest to glitch, który już wkrótce zostanie usunięty. Nie jest to jedyny błąd w grze od Sledgehammer Games, choć ten przynajmniej jest użyteczny. Niedawno pisaliśmy o bieganiu podczas leżenia. To było zdecydowanie czymś uciążliwym, choć twórcy zdołali uporać się z usterką.