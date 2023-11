Exploit w Modern Warfare III pozwala biegać, leżąc na brzuchu. Twórcy badają błąd

Modern Warfare III z nietypowym błędem

Taktyka poruszania się na mapie w Modern Warfare III to klucz do sukcesu — tak samo jak w poprzednich odsłonach serii Call of Duty. Odpowiednie wykorzystywanie kucania, leżenia czy sprintu pozwala nam uniknąć pocisków, lub dorwać przeciwnika, zanim ten zrobi z nami to samo. A co gdyby udało nam się biegać sprintem, jednocześnie leżąc na brzuchu?

Właśnie taka rzecz okazała się możliwą do wykonania w najnowszej odsłonie cyklu. Gracze zauważyli w grze exploit (nazwany „Snaking 2.0”), który powala na pędzenie niczym wąż. Na ziemi, ale niezwykle szybko. To oczywiście bardzo negatywnie wpływa na rozgrywkę, mowa w końcu o błędzie, który da się wykorzystać przeciwko innym uczestnikom rozgrywki.

Zobaczcie nagranie, prezentujące exploit w praktyce:

Twórcy gry bardzo szybko zainteresowali się sprawą. Zapowiedziano, że błąd zostanie jak najszybciej zlokalizowany i naprawiony. Tak przynajmniej sugeruje ich wpis na Twitterze:

❗️ #MW3 Multiplayer



We're investigating an exploit that allows players to sprint while appearing in the prone animation.https://t.co/gSiqsd78SY — Call of Duty Updates (@CODUpdates) November 22, 2023

Przypominamy, że Call of Duty: Modern Warfare III miało premierę 10 listopada 2023 roku. Gra została wydana na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X. Czy mieliście już okazję zagrać w najnowszą odsłonę serii? W sieci nie brakuje narzekania na tryb dla jednego gracza, ale multiplayer trzyma poziom, jak to z reguły w CoDach bywa.