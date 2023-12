Jak działa matchmaking w Modern Warfare III? Activision wkrótce zdradzi swoje tajemnice

Jak działa system dobierania graczy w Call of Duty: Modern Warfare III? Szeroko rozumiany matchmaking na podstawie umiejętności każdego z nas to tajemnica, lecz już niedługo. Activision zapowiada, że wkrótce wyjaśni sposób działania autorskiego systemu opracowywanego przez 10 ostatnich lat. Sporo graczy może być zawiedzionych, ale kto wie, może dowiemy się czegoś naprawdę ciekawego.

Matchmaking w Modern Warfare III przestanie być tajemnicą

Gry online w stylu Call of Duty potrzebują do działania wielu systemów. Odpowiedni balans rozgrywki jest niemożliwy do uzyskania, jeżeli twórcy nie zaimplementowali właściwego mechanizmu dobierania graczy. Nic dziwnego, w końcu nowicjusze nie chcą grać z profesjonalistami, a niedzielni gracze mają ochotę na rozrywkę, nie zaś ciągłe umieranie z rąk maniaków. Za właściwy dobór osób do rozgrywki odpowiada matchmaking, który (przynajmniej w teorii) powinien opierać się na poszczególnych umiejętnościach.

Jak to wygląda w przypadku Modern Warfare III? Nie do końca wiadomo, choć Activision chce zdradzić swoje tajemnice. Firma zapowiedziała, że wkrótce wystartuje 1. sezon rozgrywki. To właśnie wtedy dowiemy się więcej na temat SBMM (Skill-based matchmaking) w grze, czyli poznamy sposób jego działania. To właśnie on odpowiada za to, z kim gramy — i dlaczego tak często nas zabijają, chciałoby się rzec.

Proces obejmuje czynniki takie jak opóźnienie, czas wyszukiwania i umiejętności, aby zapewnić najlepsze doświadczenie meczu. Możliwe, że ujawnienie tych informacji nie spotka się z ciepłym przyjęciem graczy. Często jest lepiej czegoś po prostu nie wiedzieć, bo w przeciwnym razie… Cóż, zarzutów wobec najnowszej odsłony serii jest całkiem dużo. Czy w grudniu dojdzie kolejny?

Start nowego i tym samym pierwszego sezonu rozgrywki zapowiedziano na 6 grudnia. Jesteście już gotowi do gry?