Call of Duty: Modern Warfare III działa świetnie na PS5, ale Xbox Series S ma problemy

Najnowsze Call of Duty: Modern Warfare III nie spełniło oczekiwań wszystkich graczy. W sieci znajdziemy sporo złych ocen i głosów wobec gry, ale nadal jest to odsłona serii z udanym trybem multiplayer. Jakby jednak problemów było mało, to okazuje się, że w tym roku pojawiły się kłopoty z optymalizacją. Chodzi o najsłabszą konsolę obecnej generacji.

Problemy Modern Warfare III na Xbox Series S

Seria Call of Duty ma historię raczej dobrego optymalizowania gier. Nowe tytuły popularnej marki z reguły były dostępne na różnych konfiguracjach sprzętowych, a deweloperzy powolnie opuszczali poprzednie generacje konsol. Nawet najnowsza odsłona jest tego przykładem — mamy 2023 rok, a gra i tak ukazała się na PlayStation 4 i Xbox One. Nie oznacza to jednak, że obyło się bez problemów.

Te jednak dotyczą jednej z konsol Microsoftu, a konkretniej Xbox Series S. Okazuje się, że w przeciwieństwie do innych urządzeń (np. PS5, gdzie gra działa świetnie), mały Xbox ma pewne problemy z równym utrzymywaniem liczby klatek w Modern Warfare III. O ile „większe” konsole bez trudu utrzymują stałe 60 klatek (a nawet do 120), tak Series S nie gwarantuje nawet tego.

Jak pokazują testy, w przypadku Xboksa Series S często zauważalne są spadki poniżej 60 klatek na sekundę, o większych liczbach nie ma mowy. Tyczy się to głównie kampanii dla jednego gracza, ale spadki są widoczne również w trybie multiplayer. Gra ewidentnie jest pewnym obciążeniem dla konsoli, choć nadal jest w pełni grywalna. Czy jest to duża wada? Niekoniecznie, nadal mowa o niezłej grafice i ciekawych sztuczkach zastosowanych przez deweloperów. Daje nam jednak sporo do myślenia.

Chodzi o fakt, że konsola jest coraz większą kulą u nogi deweloperów. Jeżeli słynący z optymalizacji CoD daje się jej we znaki, to co powiedzieć w przypadku bardziej wymagających tytułów? Niejednokrotnie słyszeliśmy narzekania twórców, że optymalizacja to w tym wypadku katorga. Nie sposób się nie zgodzić. Przykładem może być choćby Baldur’s Gate III, który na konsole Xbox trafi z tego powodu z opóźnieniem.