Zagrajcie w najgorszą odsłonę Call of Duty od lat za darmo i powiedzcie, czy się mylę

Call of Duty: Modern Warfare III postara się przyciągnąć graczy darmowym weekendem z okazji startu 4. sezonu zmagań. No ale czy warto?

Jako całokształt najnowsza odsłona serii Call of Duty w zasadzie “ssie”. Przynajmniej tak wynika z naszej recenzji, a także z opinii internautów, średniej ocen oraz krytycznego spojrzenia innych redakcji. Tylko że darmowa zabawa nie dotyczy “całokształtu”, a jedynie komponentu multiplayer, który daje radę jak zwykle. Chyba że graliście w MW II. Wtedy sam już nie wiem…

Call of Duty: Modern Warfare III z darmowym graniem

To już kolejny darmowy tydzień (a nawet ponad!), który zamierza zaoferować Activision w swoim bijącym wszelkie rekordy hicie. Jakość gry i oceny to jedno, ale sprzedaż i popularność to coś zupełnie innego. Co prawda pierwszy raz od lat to inna gra (czyli Hogwarts Legacy) wygrała w topkach sprzedażowych, ale na liczbę graczy MWIII nie sposób narzekać, bo w tytuł ten swoje pieniądze i czas zainwestowała jak zwykle gigantyczna grupa graczy.

Niebawem wystartuje 4. sezon rozgrywek, w ramach którego dostaniemy nową przepustkę sezonową, dodatkowe atrakcje, bronie, a nawet tryby. Activision nie przestaje wspierać hitu, co zresztą absolutnie nie dziwi. Być może to właśnie 4. sezon CoD-a okaże się tym najmniej popularnym, jeżeli Ubisoft tylko da radę ze swoim darmowym XDefiant.

W Call of Duty: Modern Warfare III będziecie mogli grać bez dodatkowych opłat od czwartku 30 maja, długo, bo aż do poniedziałku 3 czerwca. W ramach akcji Activision chce zaoferować graczom dostęp do wybranych atrakcji multiplayer na PC, Xboksach i PlayStation. Co więcej, wszyscy skorzystają również z trybu Zombie, który tym razem wyszedł lepiej niż wcześniejsze DMZ.

Poniżej znajdziecie zwiastun nowego sezonu, który rozpoczyna się 29 maja. Głównymi atrakcjami będą nowe skiny, tryb rozgrywki, a do tego współpraca ze znaną japońską serią Gundam. To jednak nie koniec atrakcji, bo Activision chce w niedługim czasie pokusić się o kolejne zapowiedzi.

Źródło: GameSpot