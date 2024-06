Zamiast do kin, trafi w Polsce na streaming. Wielka premiera już wkrótce

Henry Cavill w obsadzie, Guy Ritchie na stołku reżyserskim – szykuje się naprawdę niezły seans. I do tego w całości w zaciszu domu, gdyż film trafi na SVOD, kompletnie omijając w naszym kraju kina.

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani – gdzie obejrzeć?

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani do tej pory omijało polskie kina. Dlatego też widzowie mogli jedynie czekać na jakieś pozytywne wieści od dystrybutora, ale chyba mało kto spodziewał się, że będzie aż tak dobrze. Okazuje się, że został nim Amazon! Dzięki temu film Ministerstwo Niebezpiecznych Drani obejrzymy w serwisie Amazon Prime Video.

Będzie to więc spora kinowa premiera, która od razu zadebiutuje u nas na streamingu. Film trafi do oferty serwisu SVOD już 25 lipca 2024 roku, czyli za niespełna miesiąc. Warto dodać, że mówimy o produkcji dodanej do biblioteki subskrypcji, a nie dostępnej do kupna bądź wypożyczenia. Dzięki temu posiadacze abonamentu obejrzą go w cenie regularnie uiszczanej opłaty.

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani to najnowszy film Guy’a Ritchiego, który tym razem proponuje nam szpiegowskie kino przygodowe z nutką komediowego zacięcia. W trakcie seansu ujrzymy znanych aktorów, takich jak Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson czy Til Schweiger. Cała produkcja zainspirowana została niedawno odtajnionymi aktami brytyjskiego Departamentu Wojny. Okazało się, że w trakcie II Wojny Światowej Brytyjczycy przeprowadzili operację Postmaster dzięki tajnej grupie Special Operations Executive, znanej także jako “Sekretna armia Churchilla” bądź właśnie “Ministerstwo Niebezpiecznych Drani”. Była to tajna jednostka operacyjna składająca się z wyjątkowych indywiduów, a film stanowi mocno fikcyjne ukazanie ich działań.

Źródło: Amazon Prime Video