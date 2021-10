Ktoś zrobił „działającą” świnkę z Minecrafta i postanowił pojeździć na niej jak w grze

Minecraft to jedna z tych gier, która jest kopalnią pomysłów. Nie tylko można w niej zrobić wiele świetnych rzeczy, ale też w prawdziwym świecie można zrobić wiele świetnych rzeczy z niej. Oto najszybsza, prawdziwa świnka na świecie, na której można jeździć.

Za ten dziwny, aczkolwiek jednocześnie zabawny, pomysł wziął się twórca z kanału Electo, który stworzył już kilka growych projektów wartych zainteresowania. W 5 dni od premiery poniższego filmu jego minecraftowa świnka zdobyła już ponad 1,2 mln wyświetleń. Rzućcie okiem i oceńcie jego dzieło:

Zaznaczę dla niewtajemniczonych, że w najsłynniejszej grze studia Mojang jest możliwość założenia świni siodła. Gdy gracz trzyma w ręce wędkę z zawieszoną marchewką i jednocześnie siedzi na wymienionym zwierzęciu, może nim sterować. Nie jest to najlepsza metoda poruszania się w Minecraft, a wielu traktuje ją po prostu za uroczą ciekawostkę.

Wróćmy jednak do samej konstrukcji. Całość została wykonana przy pomocy drewna, elementów wydrukowanych w drukarce 3D, kółek z deskorolki oraz takich kojarzonych z wózkami sklepowymi. „Mózgiem urządzenia” jest popularny układ Arduino. W głowie świniaka ukryto kamerę, która analizuje położenie marchewki, dzięki czemu można sterować maszyną. Nie wiem, czy latająca na boki pod wpływem siły odśrodkowej i wiatru marchewka to dobry sposób na okiełznanie pojazdu. Być może to właśnie z tego powodu doszło do wypadku na końcu filmiku.

