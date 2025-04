Minecraft najtaniej. Macie ochotę na sesję po seansie filmu? Tu sporo zaoszczędzicie

Niedawna premiera filmu Minecraft mogła ożywić wśród wielu z Was dawną miłość do materiału źródłowego – gry wideo. Gdzie kupić ją najtaniej?

Jedna z absolutnie najlepiej sprzedających się gier wideo w historii, absolutny fenomen i tytuł, obok którego nie da po prostu przejść obojętnie. Minecraft. Niedawna premiera filmu mogła przypomnieć Wam, jak dobry i wciągający jest to tytuł. Z drugiej strony mogła też ponownie ożywić miłość do gry wśród Waszych pociech. Jeśli więc szukacie promocji i zastanawiacie się, gdzie kupić Minecraft najtaniej, polecam zajrzeć na Instant-Gaming.

Minecraft: Java & Bedrock Edition najtaniej

Minecraft: Java & Bedrock Edition to najbardziej popularna i rozpowszechniona edycja gry zawierająca wydania Java i Bedrock. Obydwa oferują nieco inne atrakcje i mechaniki, działając również na innych platformach i systemach. Java to oryginalna wersja gry napisana w języku Java, ale to Bedrock to zdecydowanie bardziej wydajne i pozwalające na więcej wydanie. Wspiera cross-play, rozgrywkę dla większej liczby graczy i działa także na konsolach. Bez problemu zestaw obydwu tych wydań kupicie w niższej cenie w cyfrowym sklepie Instant-Gaming.

W zamian otrzymacie kod, który będziecie musieli aktywować na tej stronie. Później pobieracie oficjalny launcher gry, logujecie się na swoje konto Microsoft i wybieracie odpowiednią do zainstalowania edycję.

Czym się różni Minecraft Java od Bedrock Edition?

Najbardziej wspieranym wydaniem jest Bedrock Edition, chyba że zależy Wam na w pełni darmowym, pełniejszym i łatwiejszym modyfikowaniu zawartości gry – wtedy lepiej postawić na wydanie Java. Wszystko zależy od tego, czego tak naprawdę szukacie. Jeśli pełnej rozgrywki multiplayer, Bedrock to najlepszy wybór, a jeśli chcecie raczej bawić się samemu z bardziej rozbudowanymi opcjami – Java na Was czeka!

Źródło: Opracowanie własne