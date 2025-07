Minecraft i Superman. Paczka darmowych prezentów dla wszystkich graczy

Z okazji premiery nowego filmu o Supermanie, do Minecrafta trafił darmowy pakiet skórek z bohaterami DC. Już dostępny na rynku!

Minecraft znów zaprasza do świata superbohaterów. Tym razem, z okazji premiery filmu Superman, do gry trafił specjalny zestaw skórek, który możesz przypisać do konta całkowicie za darmo. W pakiecie znalazło się pięć postaci, w tym sam Superman, Lois Lane, Green Lantern, Hawkgirl oraz Mr. Terrific.

Darmowe skórki Superman już w Minecraft

Zestaw nazywa się po prostu Superman Skin Pack i został przygotowany przez Oreville Studios. Całość dostępna jest w oficjalnym sklepie Minecraft Marketplace i można go przypisać bez żadnych opłat. Wystarczy wejść na stronę lub odpalić grę i znaleźć zestaw w zakładce ze skórkami. Jeśli wszystko działa, jak trzeba – wystarczy kliknąć „Za darmo” i gotowe.

Niektóre osoby zgłaszają jednak problemy z działaniem strony. U części graczy link do paczki nie działa albo nie otwiera się poprawnie na przeglądarce. W takim przypadku warto spróbować odebrać skórki bezpośrednio z poziomu gry, używając wbudowanego sklepu Minecraft Marketplace. U mnie zadziałało bez problemów, więc zdecydowanie warto sprawdzić samodzielnie.

Paczka prezentuje się naprawdę nieźle. To nie tylko klasyczny Superman w pikselowym wydaniu, ale też mniej oczywiste postaci, które rzadziej trafiają do takich kolaboracji. Zdecydowanie warto dorzucić je do swojej kolekcji, szczególnie że przez ograniczony czas są całkowicie darmowe. Jeśli lubisz DC i grasz w Minecrafta – nie przegap tej okazji.

Źródło: Minecraft