Wielka aktualizacja do Minecrafta otrzymała datę premiery

Już niedługo gra Minecraft doczeka się ogromnych zmian oraz nowości w ramach wyczekiwanej aktualizacji. Mojang potwierdził datę premiery dwóch dużych aktualizacji: Vibrant Visuals oraz Chase the Skies.

Nadchodzi wielka aktualizacja do gry Minecraft. Data premiery

Chase the Skies będzie dostępne zarówno w wersji Java, jak i Bedrock, oferując wszystkie nowości. To właśnie w ramach tej aktualizacji pojawią się latające Happy Ghasty, czyli nowy rodzaj Ghasta, którego będzie można oswoić oraz użyć do poruszania się po świecie poprzez latanie.

Gracze będą musieli zdobyć suche Ghasty w Netherze, przekształcić je w Ghastlingi, a następnie „wychować” je za pomocą śnieżek. Tak, w końcu śnieżki będą miały jakieś zastosowanie! Gdy Ghasty będą gotowe, można wyposażyć je w nowe siodła i latać nawet w grupie do pięciu graczy.

Vibrant Visuals jest natomiast aktualizacją graficzną, która będzie dostępna wyłącznie na wybranych urządzeniach z Bedrock Edition. Obsługiwane platformy to komputery osobiste, urządzenia mobilne Android oraz iOS, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wśród nowości znajdziemy nie tylko ulepszone tekstury, ale również lepsze odbicia i wiele innych efektów wizualnych.

Do tego wszystkiego dojdzie coś, co powinno szczególnie ucieszyć graczy multiplayer. Aktualizacja wprowadzi bowiem nowy pasek lokalizatora graczy, który pokaże pozycję znajomych w świecie gry i ich wysokość. Poza tym, od teraz linki będą robione wyłącznie ze sznurka i można je przyczepiać do niemal wszystkiego – nawet łodzi unoszących się pod latającymi Ghastami. Dodatkowo pojawią się nowe utwory autorstwa Amosa Roddy’ego oraz płyta muzyczna, którą można zdobyć od klasycznych Ghastów.

Obie aktualizacje zadebiutują na wspomnianych platformach już 17 czerwca.

Źródło: WindowsCentral