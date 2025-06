Minecraft błyskawicznie w streamingu. Znamy datę i platformę

Film Minecraft okazał się tak wielkim sukcesem, że z pewnością powtórzy go w ofercie serwisów streamingowych.

Minecraft wkrótce na Max

Przygodowa komedia inspirowana kultową grą od Mojang zadebiutowała w kinach na początku kwietnia i błyskawicznie stała się finansowym hitem. Globalnie film zgarnął już 948 milionów dolarów, co czyni go jednym z największych kasowych sukcesów roku. Chociaż nie udało się przebić symbolicznej granicy miliarda, wynik i tak robi wrażenie. Zwłaszcza że produkcja wciąż jeszcze gości w niektórych kinach.

Teraz jednak widzowie będą mogli obejrzeć Minecrafta wygodnie z kanapy. Premiera na Max nastąpi zaledwie kilka tygodni po kinowym starcie, co wpisuje się w strategię szybszego przejścia blockbusterów do streamingu. To dobra okazja zarówno dla tych, którzy film przegapili, jak i dla tych, którzy chcą go obejrzeć ponownie w domowym zaciszu.

Film, choć nie zachwycił krytyków (48% pozytywnych recenzji wśród dziennikarzy), zyskał ogromne uznanie widzów. Oceny publiczności sięgają aż 85%, co sugeruje, że mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem „kino dla fanów, nie dla recenzentów”. Mieszanka humoru, akcji i znajomych motywów ze świata gry trafiła do szerokiego grona odbiorców.

Premiera filmu Minecraft na Max 20 czerwca z pewnością przyciągnie sporą widownię. To jeden z tych tytułów, który niezależnie od opinii krytyków i tak stanie się hitem rodzinnych wieczorów.

Źródło: X