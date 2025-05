Gdzie obejrzeć Minecraft: Film bez wychodzenia z domu? Obraz trafił na streaming

Adaptacja Minecrafta trafia dziś do oferty największych serwisów VOD w Polsce. Miłośnicy pikselowego świata mogą już wypożyczyć film na platformie, która najbardziej im odpowiada.

Gdzie obejrzeć Minecraft: Film?

Amazon Prime Video – za 49,99 zł w jakości 4K z HDR / kupno 64,99 zł

– za 49,99 zł w jakości 4K z HDR / kupno 64,99 zł iTunes – wypożyczenie w 4K z HDR za 49,99 zł

– wypożyczenie w 4K z HDR za 49,99 zł Rakuten TV – cena 49,99 zł za wersję 4K

– cena 49,99 zł za wersję 4K Canal+ Online – możliwość wypożyczenia za 49,99 zł

– możliwość wypożyczenia za 49,99 zł Player – film za 49,99 zł

– film za 49,99 zł PLAY NOW – “najkorzystniej” za 49 zł

– “najkorzystniej” za 49 zł MEGOGO – wypożycz HD za 44,99 zł albo kup za 63,99 zł

Ceny na większości serwisów są niemal identyczne, tylko w PLAY NOW zapłacicie o kilkadziesiąt groszy mniej. Wypożyczony tytuł pozostaje w bibliotece przez 48 godzin od momentu rozpoczęcia oglądania. Jeżeli szukacie szybkiej metody na seans, to teraz najlepszy moment. Wystarczy wejść na wybraną platformę, wpisać “Minecraft: Film” i zatwierdzić wypożyczenie – po chwili możecie zacząć oglądać. Miłego seansu!

Minecraft: Film przenosi widzów do kolorowego świata zbudowanego z bloków, w którym czwórka bohaterów (Jesse, Lily, Axel i Steve) wyrusza na ratunek królestwu, zagrożonemu przez potężną… Małgosię. Pod przewodnictwem tajemniczego wojownika, bohaterowie muszą odnaleźć starożytne artefakty, opanować magię i stawić czoła hordom potworów, by odzyskać równowagę między blokami i ocalić świat przed bezlitosnym chaosem. Film łączy elementy przygody, humoru i widowiskowych sekwencji akcji, odwołując się do mechanik gry – budowania, eksploracji i walki – i dostosowuje je do potrzeb kinowej fabuły.

Źródło: Amazon Prime Video