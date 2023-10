Historia pisze się na naszych oczach. Jest zgoda na fuzję Microsoft-Activision

Choć nie wszystko poszło po myśli Microsoftu, ostatecznie Amerykanie osiągnęli wielkie zwycięstwo. Brytyjski urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) zgodził się, by gigant z Redmond pochłonął twórców Call of Duty. Podpisanie oficjalnej umowy jest teraz kwestią czasu i właściwie czystą formalnością.

Przypomnę, że Brytyjczycy nie zezwalali wcześniej na fuzję, ponieważ obawiali się powstania monopolu, jeśli chodzi o streaming gier. Microsoft podjął jednak strategiczną decyzję i podpisał umowę z Ubisoftem. Na mocy umowy Francuzi nabywają prawa do przesyłania strumieniowego w chmurze wszystkich obecnych gier Activision oraz tych, które powstaną na przestrzeni najbliższych 15 lat.

Na rządowej stronie UK czytamy, że w wyniku tego ustępstwa CMA zgodziła się na ponowne spojrzenie na transakcję i w sierpniu wszczęła nowe dochodzenie. Dochodzenie to zakończyło się dzisiaj, gdy CMA zatwierdziła tę węższą transakcję.

Nowa umowa uniemożliwi Microsoftowi blokowanie konkurencji w branży gier w chmurze w miarę rozkwitu tego rynku, zachowując konkurencyjne ceny i usługi dla klientów korzystających z gier w chmurze w Wielkiej Brytanii. Umożliwi to Ubisoftowi oferowanie treści Activision w dowolnym modelu biznesowym, w tym poprzez usługi subskrypcji wielu gier. Pomoże to również zapewnić dostawcom gier w chmurze możliwość korzystania z systemów operacyjnych innych niż Windows w przypadku treści Activision, co obniży koszty i zwiększy wydajność.