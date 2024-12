5 postaci dołączy do Marvel Rivals

Już niedługo zadebiutuje świetnie zapowiadające się Marvel Rivals. To darmowa strzelanka sieciowa, w której akcję obserwujemy z perspektywy trzecioosobowej. Do tej pory twórcy zapowiedzieli sporo ciekawych postaci, które będą dostępne już na premierę. Znajdziemy tam choćby Spider-Mana, ale to nie wszystko. Twórcy właśnie potwierdzili 5 nowych bohaterów, którzy będą dostępni do ogrywania w momencie premiery.

O jakich postaciach mowa? Do grona już zapowiedzianych bohaterów dołączą jeszcze:

Wolverine

Iron Fist

Black Widow

Cloak and Dagger

Squirrel Girl

Premiera sieciowej strzelanki od NetEase już niedługo, bo 6 grudnia. Gra będzie dostępna od najbliższego piątku w modelu free2play, a co za tym idzie, ogracie ją bez zbędnych wydatków. Tytuł będzie dostępny na PC i konsolach najnowszej generacji – PS5 oraz Xbox Series X|S. Czy warto? Zdecydowanie tak. Chociaż gra jest darmowa, to korzysta z mocnej licencji i nie zabraknie w niej uwielbianych i znanych bohaterów z komiksów, filmów i innych gier.

Źródło: videogameschronicle.com