Manor Lords na Unreal Engine 5 i na konsole. Twórca zapowiada gigantyczne zmiany

Manor Lords okazało się niebywałym hitem Steam, a polski (prawie) solo-deweloper może mówić o sporym sukcesie. Poza tym traktuje grę z szacunkiem – zarówno dla siebie, jej samej, jak i dla swoich fanów. Nic dziwnego, że wieści o kolejnych aktualizacjach budzą aż takie zainteresowanie fandomu.

Niedawno na kanale Discord poświęconym grze Grzegorz Styczeń podzielił się nowymi wieściami w sprawie gry. Przede wszystkim przeprosił on za dalej nękające produkcję bugi, jak choćby popularny problem z migracją jeleni. Zastrzega jednak, że teraz będzie miał czas na to, aby dopracować grę i przenieść ją na Unreal Engine 5. W ten sposób spodziewa się eliminacji największych problemów i wielu poprawek typu “quality-of-life”.

W najnowszym wpisie na Twitterze również poruszył temat, zapewniając, że “wciąż pracuje” nad wersją Unreal Engine 5. Co więcej, jednoczesne przejście na nową wersję silnika miałoby ułatwić stworzenie wersji na konsole.

Very pretty shot of a small village from Ben from the Facebook group.



(Sorry for the delay in news lately, still working on the UE5 port here and also resting a bit with the family, but things are definitely moving forward) pic.twitter.com/liGjf3ZTNb