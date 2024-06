Nowa aktualizacja Manor Lords to zestaw “delikatnych” zmian, bez dorzucania nowych funkcji, ale i tak niezwykle pożądany. Eliminuje wiele bugów i poprawia stabilność.

Wielki polski megahit i fenomen Steam ostatnich miesięcy doczekał się nowej aktualizacji. Twórca wrzucił do gry kluczowe poprawki, ale bez większych zmian. Teraz jednak zajmie się eksperymentowaniem.

Manor Lords – nowa aktualizacja

Już ostatni patch okazał się czymś, o czym wielu graczy marzyło. Na forach w sieci czy na Reddicie dominowały pozytywne opinie o pomysłach twórcy, który wraz z każdą kolejną aktualizacją nie ingeruje aż tak mocno w kluczowe systemy gry, dorzucając mniejsze lub większe poprawki oraz nowości, pozostając tym samym wiernym najważniejszym mechanikom i ich reprezentacji w trakcie rozgrywki. Teraz część graczy jest zaskoczona, bo otrzymaliśmy mniejszy zestaw poprawek.

Mimo wszystko na Reddicie są same pozytywne opinie. Te nie dotyczą nawet zawartości patcha (bo nie jest wcale aż tak obszerna), lecz częstotliwości wydawania kolejnych poprawek. Fani gry sami wręcz proszą twórcę, aby odpoczął, bo sami mogą zaczekać na kolejne usprawnienia i nowości. “Co za deweloper. To niesamowite w dzisiejszym świecie” – piszą wręcz niektórzy.

Manor Lords – lista zmian w aktualizacji 0.7.975

Rozgrywka i balans:

Wózek z żywnością i wózek z drewnem opałowym będą teraz importować do momentu osiągnięcia limitów przechowywania.

Przyspieszono nieco import zamówień na żywy inwentarz poprzez zmniejszenie dystansu podróży handlarza żywym inwentarzem.

[Eksperymentalne] Dodano 4 dodatkowe wozy ręczne do magazynu lv2

Drobne zmiany:

Poprawa czasu ładowania

Dodano jednoczesny limit dźwięków dla efektów motyki i siewu (zapychały bufor audio, gdy zbyt wiele osób uprawiało ziemię w tym samym miejscu)

Dodano klucz lokalizacji i brakującą ikonę dla item_143 (Honeycomb)

Dym z komina nie będzie generowany zbyt daleko od kamery, gdzie był ledwo widoczny.

[Eksperymentalna optymalizacja] Zmniejszono liczbę wywołań losowej ścieżki zwierząt bardzo daleko od kamery, gdzie nie można ich zaobserwować.

[Eksperymentalna] Zwiększono priorytet odnajdywania ścieżek dla zadań rolniczych.

Pokrycie krwią powinno teraz znikać z ubrań po rozwiązaniu.

Dalsze optymalizacje rolnictwa.

Do tego sporo mniejszych poprawek związanych z optymalizacją gry, eliminacją bugów i tak dalej. Obecnie twórca chce poświęcić trochę czasu na przemyślenie nowej aktualizacji i “przeprowadzenie kilku zabawnych eksperymentów i zmian, aby popchnąć grę do przodu i w końcu dodać kilka nowych funkcji”. Co ciekawe, twórca chce angażować fanów w ulepszanie gry.

Źródło: Steam