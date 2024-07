Nowa aktualizacja Manor Lords zachwyca graczy. Nie tylko przesiadka na lepszy silnik

Twórca już wcześniej zapowiadał zmianę silnika na jego nowszą wersję. Od razu jednak muszę nieco ostrzec graczy, którzy spodziewają się spektakularnych doznań wizualnych – raczej na to nie liczcie, bo gra i tak prezentuje się bardziej okazale, ale nie chodzi tu wcale o jakość. Slavic Magic swoją decyzję tłumaczy chęcią uczynienia Manor Lords łatwiejszą platformą do rozwijania, dzięki właśnie ciągle ulepszanemu UE5. Do tego powinno to również przysłużyć się optymalizacji oraz eliminacji kolejnych błędów.

W poście na Steam dostaliśmy krótkie wyjaśnienie tego, co przyniesie kolejna aktualizacja Manor Lords. Gracze nowych plików mogą spodziewać się dosłownie niedługo, a konkretnie – “w ciągu kilku następnych tygodni”. Przy czym UE5 nie jest jedyną nowością.

Cześć wszystkim! Chcieliśmy podzielić się informacjami na temat kilku rzeczy, których można się spodziewać w ramach nadchodzącej aktualizacji Manor Lords. Patch zostanie ukończony i wydany w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale ten podgląd powinien dać wam wcześniejszy wgląd w to, nad czym pracowano! – opisuje twórca

Zmiany w następnej aktualizacji do Manor Lords:

dodane zostaną stawy wędkarskie, a nowa gałąź rozwoju, zimowe wędkowanie, po osiągnięciu umożliwi łowienie przez cały rok

nowe portrety postaci

kusze na wyposażeniu wojska

gra zostanie zaktualizowana do Unreal Engine 5

przegląd transakcji na ekranie rozwoju zawierać będzie listę wszystkich poprzednich transakcji dokonanych przez region

eliminacja błędów, jak choćby z migracją jeleni

Na Reddicie, klasycznie już dla tego fandomu, znajdziemy niezwykle pozytywny odbiór zmian. To ciekawe, że fani nie cieszą się aż tak na zmianę silnika, a na obiecane od dawna nowości w stylu kusz czy przede wszystkim możliwości wędkowania. Mimo wszystko gracze uzbrajają się w cierpliwość, która powinna im wystarczyć akurat do premiery nowe aktualizacji.

Źródło: Steam