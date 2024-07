Nowe jedzenie w Manor Lords, czyli ryby

Jedzenie i pożywienie to w Manor Lords surowiec kluczowy. Bez odpowiedniego zapasu chleba, mięsa czy jagód nasza osada nie przetrwa długo. Mieszkańcy głodni, to mieszkańcy niezadowoleni — a tak się składa, że wielu graczy miewa problemy z zaopatrzeniem swoich rodzin w odpowiednią ilość posiłków, zwłaszcza na zimę. Do tej pory opcji nie było wiele, bo poza łowiectwem i zbieractwem, wieśniacy mogli parać się uprawą roli — a ta do łatwych nie należy.

Już wkrótce problemy te mogą zostać naprawione. Jak informuje twórca gry ze studia Slavic Magic, pracuje on nad zupełnie nowym źródłem jedzenia w wioskach. To stawy rybne, czyli miejsce do połowu smacznych ryb słodkowodnych, które z pewnością zasilą spichlerze w naszych wioskach. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie będą działać. Najpewniej na podobnej zasadzie, jak np. tereny łowieckie.

Working on fishing ponds for the next update since it was requested a lot pic.twitter.com/RwgcEX9K0S — MANOR LORDS (@LordsManor) July 15, 2024

Obstawiam, że konieczne będzie wybudowanie odpowiedniego domku rybackiego i przypisanie do niej rodziny. Zapewne istotne będzie wprowadzanie limitów, aby w trakcie jednego sezonu nie wyłowić wszystkich ryb, a zasób mógł się odrodzić. Tak czy inaczej, nowość pojawi się najpewniej w kolejnej aktualizacji gry. Jest na co czekać, bo ten element z pewnością uprzyjemni nam zarządzanie swoją osadą.

