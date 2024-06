Co nowego w Manor Lords? To wy możecie zadecydować

Jako gracze jesteśmy z reguły skazani na łaskę twórców jeżeli chodzi o aktualizowanie ich gier. Co zostanie dodane, co zostanie naprawione — dowiemy się w swoim czasie, czy nam się to podoba, czy też nie. Nieco inaczej jest w przypadku Manor Lords, bo twórca ze Slavic Magic postanowił zapytać się fanów o to, czego oczekują od nowej łatki. Tak, wy też możecie zagłosować i mieć swój realny wpływ na dalszy los świetnej produkcji. To jak, czego wam najbardziej brakuje?