Gracze zachwyceni zmianami w Manor Lords. “Tak powinno wyglądać tworzenie gier”

Manor Lords przed paroma dniami doczekało się przedpremierowej wersji nowej aktualizacji. Gracze na Reddicie nie ukrywają, że to “spełnienie marzeń”.

Jeśli za daną grą nie stoi wielka korporacja nastawiona głównie na zyski, kooperacja między twórcami a graczami może stać na bardzo wysokim poziomie. Manor Lords jest tego najlepszym przykładem.

Gracze Manor Lords zachwyceni aktualizacją beta 0.7.965

Niedawno w testowej wersji Manor Lords pojawiła się wielce wyczekiwana aktualizacja o numerze 0.7.965. W łątkę od kilku dni mogą grać wszyscy posiadacze produkcji, lecz muszą przy tym wyrazić zgodę na pobieranie testowych łatek. Na ten moment zmiany nie są dostępne w publicznym build, ale jeśli nadal ominęły Was te nowości, wyjaśniamy, w jaki sposób można pobrać pliki na Steam. Warto jednak wcześniej zrobić kopię zapasową zapisów.

Otwórz Steam. Kliknij prawym przyciskiem myszy w Manor Lords w bibliotece gier. Wybierz „Właściwości”. Przejdź do sekcji BETAS. Wpisz hasło: veryNiceBasket. Wybierz „pre_release” z „Beta Participation” na liście. Poczekaj na aktualizację plików (jeśli nic się nie wydarzy, zrestartuj Steam). Uruchom grę.

Wracając do tematu, gracze nawet na podstawie samej listy zmian chwalą aktualizację. Na Reddicie nie brakuje skrajnie pozytywnych komentarzy. Wiele osób zaznacza, że to po prostu kolejna łatka, która powstała w zgodzie z tym, czego oczekuje społeczność. Tym samym twórca dorzuca do gry najbardziej pożądane zmiany i elementy, jednocześnie nie zmieniając niepotrzebnie głównych filarów rozgrywki.

“Czytając informacje o łatce, to jest jak spełnienie życzeń. Tak powinno wyglądać tworzenie gier. Colossal Order, powinniście robić notatki…” – pisze jeden z komentujących. “Muszę tylko powiedzieć, że dziękuję Greg. W świecie bezdusznych gier AAAA społeczność graczy rozpozna i doceni przede wszystkim pasję. To oczywiste, że jesteś pasjonatem tej gry i epoki. Zasługujesz na sukces!” – chwali inny. “To coś wielkiego. Greg jest naprawdę dobrotliwym władcą, obdarzając nas tymi darami” – punktuje krótko trzeci.

Nietrudno odnieść wrażenie, że twórca wie, jak uszczęśliwić swoich fanów. Teraz nie mogą oni doczekać się oficjalnej premiery aktualizacji, a także wieści o tym, co nadejdzie jako następne.

Źródło: Reddit