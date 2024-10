To może być wielki hit dla graczy. Dziś premiera oczekiwanego serialu na Amazon Prime Video

Amazon Prime Video już dziś udostępni serial Like a Dragon: Yakuza na podstawie bestsellerowej serii gier traktujących o członkach japońskiej Yakuzy.

Albo gracze pokochają tę produkcję, albo… aż strach pomyśleć. Przecież to seria praktycznie tak samo legendarna co GTA (ale znacznie mniej popularna)! Skoro jednak serial Fallout się udał, to może i Amazon “dowiezie” tym razem?

Like a Dragon: Yakuza – gdzie obejrzeć serial?

Serial aktorski Like a Dragon: Yakuza na podstawie cieszącej się gigantyczną popularnością serii gier już dziś debiutuje na Amazon Prime Video. Pierwszy sezon liczyć ma 6 odcinków, z czego pierwsze trzy zostaną udostępnione już dziś, w godzinach wieczornych. Reszta, czyli pozostałe 3 odcinki, zadebiutuje 1 listopada. Szykuje się więc dość krótki seans.

Gracze mogą spodziewać się przede wszystkim pierwszej konkretnej próby przeniesienia uwielbianych postaci i ich historii z gier wideo na ekrany telewizorów. Za całość odpowiada Amazon Prime Video, czyli w teorii może być dobrze. Zastanawia tylko brak większej kampanii reklamowej, bo gdyby nie ostatni zwiastun, zapewne sam nie wiedziałbym, że ekranizacja w ogóle wychodzi. To jednak nie dziwi, bo choć marka ma duże grono fanów, i tak cieszy się mniejszą świadomością graczy pod względem globalnym.

Akcja serialu rozgrywać się będzie na dwóch, przecinających się osiach czasowych – w roku 1995 oraz w 2005. Ujrzymy tu wiele znanych twarzy, w tym choćby Kazumę Kiryu. Za scenariusz odpowiada Kengo Takimoto, a reżyserią zajął się Masaharu Take.

Źródło: Amazon Prime Video