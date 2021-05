Pinokio rozleje krew. Zapowiedziano Lies of P w stylu Dark Souls [WIDEO]

Lies of P otrzymało pierwszy, klimatyczny trailer. Souls-like inspirowany bajką o Pinokiu zapowiada się wyjątkowo intrygująco.

Fani gier souls-like mają w co grać, choć bardzo długi czas oczekiwania na Elden Ring zaczyna dawać się im już we znaki. Niemniej na Steam niemal co rusz trafia kolejna gra inspirowana tytułami From Software i choć nie wszystkie są warte szczególnej uwagi, zdarzają się też interesujące perełki.

Na taki właśnie tytuł zapowiada się Lies of P. Na papierze gra ta wygląda jak kolejny klon soulsów, ale robi się ciekawiej, kiedy zerkniemy na jej fabułę. Deweloperzy z Round8 Studio mocno inspirowali się historią Pinokia, co jest dość nietypowe jak na tak mroczny tytuł. Co więcej, inspiracje mają wpływ na rozgrywkę, bowiem dość dużą rolę w trakcie zabawy odegrają… kłamstwa.

Pierwszy trailer prezentuje się całkiem ciekawie. Zobaczcie sami.

Dodatkowo twórcy podzielili się wymaganiami sprzętowymi gry. Te nie są specjalnie wysokie, choć na wyższych ustawieniach produkcja ta może nieco wymęczyć nasz komputer.

Minimalne wymagania systemowe:

Procesor AMD Ryzen 3 1200 lub Intel Core i5-7500

Karta graficzna AMD RX 560 lub NVIDIA GTX 1050 Ti z 4 GB pamięci VRAM

8 GB pamięci RAM

Zalecane wymagania systemowe:

Procesor AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i7-8700

Karta graficzna AMD RX 6700 lub NVIDIA RTX 2060

16 GB pamięci RAM

Dodatkowo gra zawita na PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S. Na ujawnienie daty premiery musimy jednak jeszcze poczekać.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.