Lies of P otrzyma zastrzyk darmowych nowości. O jedną fani prosili od dawna

Lies of P, soulslike z mroczną wersją historii Pinokia, wciąż się rozwija. Studio NEOWIZ oficjalnie zapowiedziało nową aktualizację z dodatkowymi trybami rozgrywki. Gracze mogą liczyć na długo wyczekiwany tryb łatwy, możliwość ponownego podejścia do pokonanych bossów, a także zupełnie nowy boss rush. Wszystko to pojawi się jako darmowe DLC.

Więcej opcji, mniej frustracji w Lies of P

Największą nowością ma być tryb easy, który pozwoli graczom dostosować poziom trudności – bez usuwania wyzwania dla fanów klasycznej formuły soulslike. Twórcy nie ukrywają, że chodzi o poszerzenie dostępności tytułu dla nowych odbiorców. Nie będzie to jednak “tryb dla dzieci”. Wciąż pojawią się silni przeciwnicy i złożone walki, ale gracze zyskają więcej narzędzi, by lepiej przetrwać starcia i eksplorację.

Drugą atrakcją będzie możliwość powtórzenia starć z bossami, czyli coś, czego brakowało wielu osobom po pierwszym przejściu gry. Z kolei boss rush to osobny tryb, w którym zmierzymy się z kolejnymi potężnymi przeciwnikami bez przerw. Na razie nie wiadomo, czy będzie to zrobione w stylu areny, czy może jako klasyczny ciąg walk bez możliwości leczenia – ale sama obecność tej funkcji to coś, na co czekali weterani.

Choć dokładna data premiery DLC nie została ujawniona, wiadomo, że twórcy planują też kolejne rozszerzenia fabularne. Jeśli więc odłożyliście Lies of P na półkę albo dopiero planujecie rozpocząć przygodę, to idealny moment, by obserwować grę na nowo. Nadchodzące zmiany mogą znacząco odświeżyć doświadczenie – zarówno dla nowych graczy, jak i fanów, którzy chcą przetestować swoje umiejętności jeszcze raz.

Źródło: VGC