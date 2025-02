Lies of P: Overture na State of Play. Nowy zwiastun dodatku

Na pokazie State of Play studio Round8 zaprezentowało nowy zwiastun Lies of P: Overture, czyli nadchodzącego dodatku do lubianego soulslike’a.

Przedstawiciele studia Round8 odpowiedzialnego za stworzenie gry Lies of P pojawili się na najnowszym pokazie State of Play. Zaprezentowali nowy zwiastun Overture, czyli nadchodzącego dodatku do wspomnianego soulslike’a. Przy okazji ujawniono przybliżone okno premiery.

State of Play. Nowy zwiastun dodatku Lies of P: Overture

Tym samym dowiedzieliśmy się, że Overture ma zadebiutować latem 2025 roku na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jak sugeruje sam tytuł, dodatek zabierze nas w przeszłość, aby odkryć historie Krat.

Czy pamiętasz moment, w którym jako najbardziej ambitne dzieło Geppetto obudziłeś się w środku wielkiego Szału Marionetek, masakry, która zdewastowała całe miasto? Teraz możesz cofnąć się w czasie i przeżyć wstrząsającą podróż, która zrodziła ten fatalny moment. Poprzez Lies of P: Overture chcieliśmy w pełni dopracować, wykuć i ukończyć historię tak, jak ją pierwotnie wyobrażaliśmy.

– czytamy we wpisie na blogu PlayStation

Przypomniijmy, że Lies of P zadebiutowało na rynku w 2023 roku. Gra jest obecnie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jest to produkcja typu soulslike, którą opracowało studio Round8, i stanowi mroczną adaptację słynnej powieści Pinokio autorstwa Carla Collodiego. Pinokio jest głównym bohaterem, który budzi się na opuszczonym dworcu kolejowym. Zadaniem gracza jest przedrzeć się przez niebezpieczne dzielnice metropolii w poszukiwaniu Gepetto (oraz odpowiedzi na wiele innych pytań). Wiemy aktualnie, że deweloperzy pracują też nad pełnoprawną kontynuacją oraz „survival horrorem w klimatach science fiction”.

