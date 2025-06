Lies of P: Overture z premierą-niespodzianką. Zobacz nowy zwiastun

Jedną z większych niespodzianek Summer Game Fest 2025 okazała się nagła premiera dodatku Overture do gry Lies of P.

Niedawno w sieci pojawiły się plotki sugerujące, że rozszerzenie Overture do gry Lies of P może zadebiutować w niedzielę podczas pokazu Xbox Games Showcase. Tak się jednak nie stało. Ostatecznie przedstawiciele Round8 Studio postanowili zrobić to podczas Summer Game Fest. Zobaczyliśmy też nowy zwiastun.

Premiera-niespodzianka na Summer Game Fest 2025. Lies of P: Overture jest już dostępne do kupienia

Lies of P: Overture jest już dostępne do kupienia na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Na platformie Steam rozszerzenie wyceniono na 137,49 zł. Dodatek przenosi nas do miasta Krat, tuż przed wydarzeniami znanymi z podstawowej wersji gry.

Fani, którzy nie grali jeszcze w Lies of P, mogą zakupić pakiet zawierający grę podstawową oraz Overture. Warto dodać, że pakiet jest dostępny w promocji dla subskrybentów PlayStation Plus do 18 czerwca.

Przypomnijmy jeszcze, że w Overture ponownie wcielamy się w mechanicznego Pinokia, stworzonego przez Geppetta. Poznajemy nieopowiedziane dotąd historie Krat, które stopniowo pogrąża się w totalnym chaosie. Reżyser gry, Jiwon Choia, przyznał, że jednym z jego głównych celów było pokazanie miasta jeszcze przed Szałem Marionetek. W Overture gracze spotkają również postaci znane jako Stalkerzy. Tym razem nie jako wrogów, ale mieszkańców Krat w mniej szaleńczym stanie umysłu.

Źródło: Summer Game Fest/Round8 Studio