Gotowy komputer gamingowy Mad Dog z RTX 4060 i Intel Core i5-12400F za 3949 zł

Sprzęt ten pozwoli Wam bez problemu cieszyć się najnowszymi grami w słusznych detalach, a ponadto nie będziecie musieli martwić się brakiem kompatybilności czy innymi problemami znanymi fanom “składaków”. Tu zamawiacie po prostu gotowca, po czym podłączacie go do prądu i w zasadzie wszystko gotowe. No, prawie.

Komputer ten nie zawiera systemu. Oznacza to, że aby w ogóle z niego skorzystać, będziecie musieli zainstalować dowolne oprogramowanie.

Specyfikacja:

Dedykowana karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4060

Procesor: Intel Core i5-12400F

Pamięć RAM: 16 GB, DDR4, 3200 MHz

Dysk SSD: 1000 GB PCIe NVMe 3.0 x4

System operacyjny: Brak

