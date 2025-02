Klimatyczna gra za darmo na PC – musisz się pospieszyć!

Na PC pojawiła się prawdziwa gratka dla fanów eksploracji i rozwiązywania zagadek. Do pobrania jest nowa gra za darmo, w której spróbujemy zbadać tajemnicze anomalie kryjące się w kolejnych pomieszczeniach… równie tajemniczego budynku. Jeżeli jesteście gotowi na nietypową przygodę, to dziś możecie ją rozpocząć zupełnie za darmo.

XI O’Clock — nowa gra za darmo na PC

Za każdym razem, gdy zauważysz anomalię i pociągniesz za dźwignię, przybliżasz się o godzinę do celu. Ale uważaj — jeśli przegapisz anomalię, zegar się zresetuje i będziesz musiał zacząć od nowa! – opisują swoją grę twórcy. XI O’Clock to gra o eksploracji nadprzyrodzonych zjawisk, w których walkę toczymy również z czasem. Każda decyzja przybliża nas do finału. Ten może się jednak nie wydarzyć, jeżeli coś przeoczymy. Są emocje, to na pewno.

Co nas czeka podczas zabawy?

Prosta, ale pełna napięcia rozgrywka : Wykrywaj anomalie, pociągnij za dźwignię, przesuń zegar.

: Wykrywaj anomalie, pociągnij za dźwignię, przesuń zegar. Napięcie atmosferyczne : Wciągający dźwięk i wizualizacje.

: Wciągający dźwięk i wizualizacje. Trudności z powtarzalnością: Nowe anomalie przy każdym przejściu gry.

Grę możecie pobrać za darmo z poniższego linku:

Źródło: Strona gry