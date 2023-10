Najważniejsze kody do GTA 5 na PS4 i PS5 w jednym miejscu. Zdrowie, specjalne umiejętności postaci, efekty, pojazdy i wiele więcej. Oto szczegółowy poradnik krok po kroku i lista komend. Dlatego dzięki nim odmienisz rozgrywkę w Grand Theft Auto V nie do poznania.

GTA 5 to jedna z najlepiej sprzedających się gier w historii branży. Nie dziwi zatem fakt, że tytuł ten nadal przyciąga do siebie miliony graczy, choć od oryginalnej premiery gry minęło już ponad 10 lat. Ogromna mapa, zróżnicowana rozgrywka, ciekawy wątek fabularny i masa aktywności. To tylko część zalet i cech tej wyjątkowej produkcji. Największym atutem GTA 5 jest jednak swoboda i możliwość robienia tego, na co mamy akurat ochotę. W tym z pewnością pomogą nam kody. To nie tylko banalne ułatwienie rozgrywki, ale i sposób na to, aby przybrała zupełnie nową postać.

Spis treści:

Co dają kody do GTA 5 na PS4 i PS5?

GTA 5, jak na sandboks przystało, daje nam ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o styl rozgrywki. Możemy oczywiście podążać fabularną ścieżką, jednak prawdziwa zabawa w dużej mierze zależy od nas. Do dyspozycji graczy oddano ogromną mapę pełną aktywności pobocznych, ciekawych miejsc czy tajemnic do odkrycia. Zabawa z kodami stanowi genialne dopełnienie tej swobody.

Kody do GTA 5 pozwalają na prostsze, ale równie ciekawe zwiedzanie świata i pisanie własnej historii. Możemy dzięki nim bez przeszkód eksplorować zakazane miejsca, czy próbować swoich sił w starciach z policją i wojskiem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby siać zniszczenie w całym Los Santos, wcielając się w postać terminatora, któremu niestraszne są pociski i wybuchy. Kody możemy wykorzystywać tak, jak będziemy chcieli.

Jak wpisać kody na PS4 i PS5?

Aby wpisać kody do GTA 5 na PS4 i PS5, nie musimy otwierać żadnej konsoli komend czy telefonu. Wystarczy, że na padzie wciśniemy odpowiednią kombinację przycisków. W ten sposób aktywujemy wybrany kod. Nie trzeba korzystać z menu opcji, czy wklepywać numeru na telefonie. Wprowadzanie kodów do GTA 4 na PlayStation jest bardzo proste i intuicyjne.

Ciekawe kody do GTA 5, które musisz znać

Lista kodów do GTA 5 na PS4 i PS5 jest całkiem długa. Znajdziemy na niej kombinacje wpływające na zdrowie bohatera, czy dodające specjalne cechy i zmieniające świat gry. Nie zabrakło też zdolności ofensywnych, wpływania na poziom poszukiwania policji (Wanted), czy po prostu takich, dzięki którym wejdziemy w posiadanie ciekawych pojazdów. Oto najciekawsze kody do GTA 5 na PS4 i PS5:

Nieśmiertelność – Prawo, Krzyżyk, Prawo, Lewo, Prawo, R1, Prawo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt;

– Prawo, Krzyżyk, Prawo, Lewo, Prawo, R1, Prawo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt; Maksymalne zdrowie i pancerz – Kółko, L1, Trójkąt, R2, Krzyżyk, Kwadrat, Kółko, Prawo, Kwadrat, L1, L1, L1;

– Kółko, L1, Trójkąt, R2, Krzyżyk, Kwadrat, Kółko, Prawo, Kwadrat, L1, L1, L1; Super skok – Lewo, Lewo, Trójkąt, Trójkąt, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, R1, R2;

– Lewo, Lewo, Trójkąt, Trójkąt, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, R1, R2; Wszystkie bronie i amunicja – Trójkąt, R2, Lewo, L1, Krzyżyk, Prawo, Trójkąt, Dół, Kwadrat, L1, L1, L1;

– Trójkąt, R2, Lewo, L1, Krzyżyk, Prawo, Trójkąt, Dół, Kwadrat, L1, L1, L1; Pociski zapalające – L1, R1, Kwadrat, R1, Lewo, R2, R1, Lewo, Kwadrat, Prawo, L1, L1;

– L1, R1, Kwadrat, R1, Lewo, R2, R1, Lewo, Kwadrat, Prawo, L1, L1; Wybuchowa amunicja – Prawo, Kwadrat, Krzyżyk, Lewo, R1, R2, Lewo, Prawo, Prawo, L1, L1, L1;

Wybuchowy atak wręcz – Prawo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt, R1, Kółko, Kółko, Kółko, L2;

– Prawo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt, R1, Kółko, Kółko, Kółko, L2; Spadochron – Lewo, Prawo, L1, L2, R1, R2, R2, Lewo, Lewo, Prawo, L1;

Księżycowa grawitacja – Lewo, Lewo, L1, R1, L1, Prawo, Lewo, L1, Lewo;

– Lewo, Lewo, L1, R1, L1, Prawo, Lewo, L1, Lewo; Tryb pijaka – Trójkąt, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Lewo;

– Trójkąt, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Lewo; Naładowanie zdolności specjalnej bohatera – Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1, L1, Krzyżyk, Prawo, Lewo, Krzyżyk;

– Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1, L1, Krzyżyk, Prawo, Lewo, Krzyżyk; Spowolnienie czasu – Trójkąt, Lewo, Prawo, Prawo, Kwadrat, R2, R1;

– Trójkąt, Lewo, Prawo, Prawo, Kwadrat, R2, R1; Upadek z nieba – L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo;

– L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo; Spowolnienie czasu (podczas celowania) – Kwadrat, L2, R1, Trójkąt, Lewo, Kwadrat, L2, Prawo, Krzyżyk;

– Kwadrat, L2, R1, Trójkąt, Lewo, Kwadrat, L2, Prawo, Krzyżyk; Szybkie pływanie – Lewo, Lewo, L1, Prawo, Prawo, R2, Lewo, L2, Prawo;

Szybkie bieganie – Trójkąt, Lewo, Prawo, Prawo, L2, L1, Kwadrat;

– Trójkąt, Lewo, Prawo, Prawo, L2, L1, Kwadrat; Zmiana pogody – R2, Krzyżyk, L1, L1, L2, L2, L2, Kwadrat ;

; Comet (samochód) – R1, Kółko, R2, Prawo, L1, L2, Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1;

Kody na zdrowie w GTA 5

Jeżeli chcemy podreperować zdrowie naszego bohatera, to mamy dwie opcje. Możemy skorzystać z maksymalnego zdrowia i pancerza, lub nadać mu nieśmiertelność. Bez wątpienia oba kody przydadzą się zarówno podczas walki, jak i eksploracji:

Nieśmiertelność – Prawo, Krzyżyk, Prawo, Lewo, Prawo, R1, Prawo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt;

– Prawo, Krzyżyk, Prawo, Lewo, Prawo, R1, Prawo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt; Maksymalne zdrowie i pancerz – Kółko, L1, Trójkąt, R2, Krzyżyk, Kwadrat, Kółko, Prawo, Kwadrat, L1, L1, L1;

Ciekawe kody na cechy postaci

Choć to może nie wszystkie, ale za to bardzo interesujące kody do GTA 5 na PS4 i PS5. Dzięki nim wpłyniemy na niektóre cechy naszego bohatera i świata gry. Przy ich pomocy nadamy postaci świetne umiejętności (np. super skok), lub zmienimy prędkość upływania czasu:

Super skok – Lewo, Lewo, Trójkąt, Trójkąt, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, R1, R2;

– Lewo, Lewo, Trójkąt, Trójkąt, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, R1, R2; Wszystkie bronie i amunicja – Trójkąt, R2, Lewo, L1, Krzyżyk, Prawo, Trójkąt, Dół, Kwadrat, L1, L1, L1;

– Trójkąt, R2, Lewo, L1, Krzyżyk, Prawo, Trójkąt, Dół, Kwadrat, L1, L1, L1; Pociski zapalające – L1, R1, Kwadrat, R1, Lewo, R2, R1, Lewo, Kwadrat, Prawo, L1, L1;

– L1, R1, Kwadrat, R1, Lewo, R2, R1, Lewo, Kwadrat, Prawo, L1, L1; Wybuchowa amunicja – Prawo, Kwadrat, Krzyżyk, Lewo, R1, R2, Lewo, Prawo, Prawo, L1, L1, L1;

Wybuchowy atak wręcz – Prawo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt, R1, Kółko, Kółko, Kółko, L2;

– Prawo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt, R1, Kółko, Kółko, Kółko, L2; Spadochron – Lewo, Prawo, L1, L2, R1, R2, R2, Lewo, Lewo, Prawo, L1;

Księżycowa grawitacja – Lewo, Lewo, L1, R1, L1, Prawo, Lewo, L1, Lewo;

– Lewo, Lewo, L1, R1, L1, Prawo, Lewo, L1, Lewo; Tryb pijaka – Trójkąt, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Lewo;

– Trójkąt, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Lewo; Naładowanie zdolności specjalnej bohatera – Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1, L1, Krzyżyk, Prawo, Lewo, Krzyżyk;

– Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1, L1, Krzyżyk, Prawo, Lewo, Krzyżyk; Spowolnienie czasu – Trójkąt, Lewo, Prawo, Prawo, Kwadrat, R2, R1;

– Trójkąt, Lewo, Prawo, Prawo, Kwadrat, R2, R1; Upadek z nieba – L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo;

– L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, L1, L2, R1, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo; Spowolnienie czasu w namierzaniu – Kwadrat, L2, R1, Trójkąt, Lewo, Kwadrat, L2, Prawo, Krzyżyk;

– Kwadrat, L2, R1, Trójkąt, Lewo, Kwadrat, L2, Prawo, Krzyżyk; Szybkie pływanie – Lewo, Lewo, L1, Prawo, Prawo, R2, Lewo, L2, Prawo;

Szybkie bieganie – Trójkąt, Lewo, Prawo, Prawo, L2, L1, Kwadrat;

Kody na pojazdy

Kody na pojazdy w GTA 5 pozwalają dowolnie wytwarzać auta, rowery, motory, ale nawet samoloty i śmigłowce. Niezależnie od naszej sytuacji, znajdziemy pojazd, który akurat pomoże nam się wydostać z opresji:

BMX – Lewo, Lewo, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Trójkąt, R1, R2;

– Lewo, Lewo, Prawo, Prawo, Lewo, Prawo, Kwadrat, Kółko, Trójkąt, R1, R2; Comet (samochód) – R1, Kółko, R2, Prawo, L1, L2, Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1;

(samochód) – R1, Kółko, R2, Prawo, L1, L2, Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1; PCJ-600 (motocykl) – R1, Prawo, Lewo, Prawo, R2, Lewo, Prawo, Kwadrat, Prawo, L2, L1, L1;

(motocykl) – R1, Prawo, Lewo, Prawo, R2, Lewo, Prawo, Kwadrat, Prawo, L2, L1, L1; Sanchez Dirt Bike (motocykl) – Kółko, Krzyżyk, L1, Kółko, Kółko, L1, Kółko, R1, R2, L2, L1, L1;

(motocykl) – Kółko, Krzyżyk, L1, Kółko, Kółko, L1, Kółko, R1, R2, L2, L1, L1; Rapid GT (samochód) – R2, L1, Kółko, Prawo, L1, R1, Prawo, Lewo, Kółko, R2;

(samochód) – R2, L1, Kółko, Prawo, L1, R1, Prawo, Lewo, Kółko, R2; Limo (limuzyna) – R2, Prawo, L2, Lewo, Lewo, R1, L1, Kółko, Prawo;

(limuzyna) – R2, Prawo, L2, Lewo, Lewo, R1, L1, Kółko, Prawo; Trashmaster (śmieciarka) – Kółko, R1, Kółko, R1, Lewo, Lewo, R1, L1, Kółko, Prawo;

(śmieciarka) – Kółko, R1, Kółko, R1, Lewo, Lewo, R1, L1, Kółko, Prawo; Stunt Plane (samolot wyczynowy) – Kółko, Prawo, L1, L2, Lewo, R1, L1, L1, Lewo, Lewo, Krzyżyk, Trójkąt;

Buzzard (śmigłowiec) – Kółko, Kółko, L1, Kółko, Kółko, Kółko, L1, L2, R1, Trójkąt, Kółko, Trójkąt;

(śmigłowiec) – Kółko, Kółko, L1, Kółko, Kółko, Kółko, L1, L2, R1, Trójkąt, Kółko, Trójkąt; Ślizgające się pojazdy – Trójkąt, R1, R1, Lewo, R1, L1, R2, L1;

Kody na policję w GTA 5

Kody na policję w GTA 5 pozwalają na zwiększenie lub zmniejszenie poziomu pościgu (Wanted). To bezsprzecznie świetny sposób na przetestowanie swoich umiejętności walki z glinami, lub danie sobie z nimi spokoju, jeżeli akurat nie chcemy wkraczać do walki.

Podniesienie poziomu policji – R1, R1, Kółko, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo;

– R1, R1, Kółko, R2, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo; Zmniejszenie poziomu policji – R1, R1, Kółko, R2, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Lewo;

Kod na pieniądze? GTA 5 bez popularnego cheata

Warto pamiętać, że w GTA 5 nie ma kodu na pieniądze. O ile możemy użyć cheatu na zdrowie, specjalne umiejętności czy pojazdy, to nie jesteśmy w stanie wyczarować pokaźnej sumy pieniędzy dla naszego bohatera. To ciekawa, ale zaskakująca decyzja twórców. W poprzednich odsłonach istniały kody na kasę, dzięki którym nasze konto było zasilane dolarami. W przypadku GTA 5 pozostaje nam zarobek innymi metodami, np. poprzez wykonywanie misji fabularnych czy dodatkowych.

GTA 5 z kodami a osiągnięcia

O ile kody do GTA 5 na PS4 i PS5 mogą poprawić jakość rozgrywki, to wpływają na pewien istotny aspekt. Chodzi oczywiście o możliwość zdobywania i odblokowywania trofeów. Niestety granie z kodami blokuje nam dostęp do pucharków na PS4 i PS5. Jeżeli zależy nam na kolekcjonowaniu achievementów, to należy grać bez żadnych kodów.

Sprawdź: Lista kodów do GTA 5 na PC

To samo tyczy się też rozgrywki w trybie wieloosobowym. Zabawa online w GTA 5 z kodami jest niedozwolona, co zresztą nie dziwi. Cheaty psułyby rozgrywkę innym graczom i ta nie miałaby z grubsza żadnego sensu. Wyobraźmy sobie strzelaniny, w których wszyscy posługują się kodami na pancerz i zdrowie. Dlatego kody w GTA 5 są przeznaczone wyłącznie do trybu jednoosobowego, choć i tak lepiej używać ich, gdy nie polujemy na żadne trofea i osiągnięcia.