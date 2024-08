Już teraz zagracie w Kingdom Come: Deliverance za darmo – i nie tylko!

Xbox Free Play Days, czyli cykliczna oferta gier do ogrania za darmo to idealny moment na sprawdzenie interesujących nas tytułów. Tym razem na weekend otrzymaliśmy naprawdę świetne produkcje. Wśród nich znajdziemy coś do postrzelania, jak również genialne Kingdom Come: Deliverance. To idealna okazja do zapoznania się z tytułem, zanim na rynku ukaże się kontynuacja.

Kingdom Come: Deliverance za darmo i nie tylko

Jeżeli macie ochotę pograć w coś, co nie znajduje się w waszej bibliotece, to mam dobre wieści. Właśnie trwa kolejne Xbox Free Play Days, czyli dni darmowego grania w wybrane tytuły na Xboksach. Tym razem do naszego użytku oddano 4 naprawdę świetne produkcje.

Oto najnowsze gry dodane w ramach Xbox Free Play Days:

Gigabash

Hell Let Loose

Kingdom Come: Deliverance

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Standardowo, darmowe gry możecie pobierać już teraz. Czas na zagranie to cały weekend, czyli do niedzieli, do późnego wieczora. A co dalej? Jeżeli jakaś produkcja szczególnie przypadnie wam do gustu, to możecie zakupić ją w okazyjnej cenie. Wszystkie spośród udostępnionych gier są obecnie dostępne w promocji. Nie ma co zwlekać i pora chwycić za miecz — czy cokolwiek innego, co akurat będzie dostępne w jednej z gier.

Źródło: purexbox.com