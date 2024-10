Kingdom Come: Deliverance 2 z uciążliwym zabezpieczeniem. Gracze nie będą zadowoleni

Choć nie jest to na razie przesądzone, to być może gra Kingdom Come: Deliverance 2 zostanie zaopatrzona w pewne narzedzie antypirackie. Chodzi o system Denuvo, który miałby chronić grę przed uruchamianiem pirackich kopii na PC. Na razie o sprawie informują jedynie kuratorzy Steam Denuvo Games, choć na stronie gry na platformie brak póki co takich informacji.

Denuvo w Kingdom Come: Deliverance 2? To prawdopodobne

Część graczy nie przepada za zabezpieczeniami antypirackimi. I nie chodzi tu nawet o ich chęć do piracenia gier, a raczej wpływanie na wydajność samej produkcji. Pewne narzędzia działają bez zarzutów, inne są niezwykle irytujące. Czy w przypadku gry Kingdom Come: Deliverance 2 również będziemy mieć do czynienia z takim mechanizmem? Choć na razie nie jest to pewne, to jawi się jako całkiem prawdopodobne. O sprawie poinformowała grupa kuratorów Steam o nazwie Denuvo Games. Ich zdaniem nadchodzące RPG ma posiadać wspomniane Denuvo chroniące je przed odpalaniem pirackich kopii.

Co istotne, na karcie produktu na platformie Valve brak informacji o systemie zabezpieczeń. Warto jednak pamiętać, że wydawca, czyli Deep Silver korzystał już z Denuvo w swoich poprzednich grach, na przykład Dead Island 2. Co ważne, system został zaimplementowany bardzo dobrze, dzięki czemu nie sprawiał graczom żadnych problemów. Jeżeli Denuvo faktycznie ma być w najnowszym Kingdom Come, to niech wezmą przykład z gry o zombiakach. Przynajmniej w kwestii zabezpieczeń.

Premiera wyczekiwanego RPG-a już w lutym 2025 roku. Gra będzie dostępna na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Źródło: dsogaming.com