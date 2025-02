Kingdom Come: Deliverance 2 – gracz znalazł easter egg związany z Cyberpunk 2077

Pewien gracz odnalazł easter egg’a w Kingdom Come: Deliverance 2, który nawiązuje do gry Cyberpunk 2077 od polskiego studia CD Projekt RED.

Na ten moment Kingdom Come: Deliverance 2 to niewątpliwie jedna z popularniejszych gier, o której mówi się bardzo często. W zaledwie dobę od premiery produkcja Warhorse Studios sprzedała się w imponującej liczbie okrągłego miliona egzemplarzy. Dzisiaj z kolei informowaliśmy Was o tym, że tytuł przekroczył próg dwóch milionów sprzedanych kopii. W międzyczasie deweloperzy ujawnili, iż gra doczeka się oficjalnego wsparcia dla fanowskich modyfikacji. Teraz natomiast przychodzimy do Was z ciekawostką.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że osoby, które chcą absolutnie wszystko odkryć w grze samodzielnie, mogą to uznać za spoiler. Dalszą część wiadomości czytacie więc na własną odpowiedzialność!

Easter egg związany z Cyberpunk 2077 odnaleziony w Kingdom Come: Deliverance 2

Kilkanaście godzin temu na forum Reddit poświęconym Kingdom Come 2 użytkownik o pseudonimie Master_Rawl podzielił się ze społecznością niezwykle interesującym odkryciem. Okazuje się bowiem, że w świecie gry można odnaleźć zabawne odwołanie do gry Cyberpunk 2077 od polskiego studia CD Projekt RED. Deweloperzy z Warhorse Studios postanowili umieścić w Deliverance 2 postać, której imię oraz nazwisko przywołują na myśl niejakiego Johnny’ego Silverhanda. Oczywiście, robiąc to w typowy dla serii Kingdom Come humorystyczny sposób. NPC nazywa się bowiem… Johann Silverfist.

Gdzie możemy znaleźć tę postać? Bez zbędnego spoilerowania, znaleźć możemy go krótko po dotarciu do Kuttenbergu. Silverfist jest powiązany z zadaniem o nazwie Turniej Kuttenberg. Jak nietrudno się domyślić, nie jest to jedyny easter egg, jaki gracze znaleźli w Kingdom Come 2. Wcześniej udało się chociażby odnaleźć konia o imieniu Płotka, czyli oczywiście nawiązanie do Wiedźmina 3.

Przypomnijmy na koniec, że Kingdom Come 2 jest dostępne na PC oraz na konsolach PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło: GameRant