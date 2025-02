Nie ulega wątpliwości, że Kingdom Come: Deliverance 2 to gra trudna. Tytuł od początku rzuca nas w sam środek wielkiego świata, w którym każdy element ma znaczenie. Podczas podróży łatwo jest zarobić guza, stracić dobytek, a nawet postęp z kilku godzin zabawy. Dzisiaj rzucimy okiem na kilka najważniejszych porad, które pomogą wam przetrwać.

Spis treści:

Jak zarabiać w Kingdom Come: Deliverance 2?

Ważnym elementem naszej rozgrywki są pieniądze. Grosze, zwłaszcza na początku mają ogromną wartość. Wydanie nawet garści na nocleg może się okazać wydatkiem nierealnym, dlatego jak najszybciej musimy zgromadzić pewien zapas gotówki. Jak to zrobić? Opcji jest wiele — gra pozwala nam wzbogacić się poprzez grę w kości, zbieractwo, handel czy złodziejstwo, a to i tak nie koniec.

Na absolutnym początku, gdy brak nam umiejętności, a i tak nie czujemy się zbyt pewnie, dobrym pomysłem jest zbieranie ziół. Te rosną w wielu miejscach, czy to na polanach, w lasach czy ogródkach. Wystarczy wcisnąć przycisk, a Henryk zbierze kilka ziół. Jedną sztukę sprzedamy bardzo tanio — ale np. 200 pozwoli nam zarobić na nocleg, jedzenie czy podstawowy ekwipunek. Zebrane zioła warto ususzyć. Suszarnie znajdziemy w wielu miejscach, jedna z nich jest już w lokacji startowej.

Sen i jedzenie to zdrowie

Druga odsłona Kingdom Come: Deliverance podobnie jak pierwowzór, stawia duży nacisk na różnego rodzaju statystyki i wskaźniki. Jak w rasowym RPG, musimy dbać o rozwój naszej postaci poprzez poprawianie poszczególnych umiejętności czy ekwipunku. To jednak nie wszystko, co wpływa na naszą rozgrywkę.

Podczas zabawy musimy pamiętać o kilku podstawowych elementach. To na przykład sen. Nasza postać musi być wypoczęta, aby mogła cieszyć się pełnym wskaźnikiem zdrowia i wytrzymałością Dlatego tak istotne jest znalezienie schronienia na noc (najlepiej wygodnego łóżka). Nie zapominajmy też o jedzeniu. Odpowiedni posiłek to kluczowy element naszej podróży. Warto pamiętać, że nie wystarczy zjeść byle co — jedzenie w naszym ekwipunku psuje się, a skorzystanie z nieświeżego posiłku skończy się źle. Wiecie, o co chodzi.

Zobacz też: Teraz są darmowe, a zaraz będą płatne. Ostatni moment na zdobycie dwóch gier na Steam

Jak się umyć? Woda, mydło i pralnia

Mało jest gier, w których higiena jest tak istotna, jak w Kingdom Come: Deliverance 2. W tej grze musimy brać pod uwagę to, czy nasza postać jest brudna, czy nie ciągnie się za nią nieprzyjemny zapach i w jakim stanie znajdują się nasze ubrania. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, sama procedura dbania o higienę zawiera pewien haczyk.

W świecie gry możemy znaleźć beczki z wodą, które pozwolą się umyć — ale tylko powierzchownie. Nie wyczyścimy w ten sposób całego ciała, podobnie jak nie wypierzemy ubrać. W tym celu przyda się wizyta w łaźni. Taka usługa kosztuje, ale dzięki niej napotkane osoby będą lepiej nas postrzegać. Nie sposób wykorzystać naszą charyzmę, gdy jesteśmy upaprani błotem lub po prostu śmierdzimy…

Gdzie sprzedawać loot w Kingdom Come: Deliverance 2?

Loot, czyli zebrane przedmioty możemy podzielić na dwie kategorie: zdobyte uczciwie i skradzione. Zacznijmy od tych pierwszych. Może to być cokolwiek, co wpadnie nam w ręce podczas wędrówki i nie zostało nikomu skradzione. Zioła, jajka, upolowana zwierzyna czy bronie po pokonanych wrogach. Aby je spieniężyć, nie wystarczy udać się do pierwszego lepszego handlarza.

Po pierwsze, nie każdy przyjmie nasze przedmioty. Aptekarz odkupi zioła i mikstury, ale niekoniecznie miecze. Oręż zainteresuje kowala, mięso rzeźnika, a wiele różnych przedmiotów można sprzedaż jednocześnie u handlarza — lecz za odpowiednio mniejszą cenę. Dlatego warto upewnić się, że posiadany ekwipunek chcemy spieniężyć u właściwego człowieka. Czasami różnice w cenie są kolosalne.

Gdzie sprzedać rzeczy, które ukradliśmy w Kingdom Come: Deliverance 2? Skradzione rzeczy posiadają specjalną ikonę oznaczającą, że zostały zdobyte w nielegalny sposób. U zwykłego handlarza ich nie sprzedamy — możemy to zrobić u pasera. Jednak ta opcja jest nieopłacalna, bo proponowane ceny są niesamowicie niskie i nawet targowanie nam nie pomoże. Da się jednak temu zaradzić. Wystarczy schować skradzione przedmioty w naszej skrzynce i odczekać — czasami dzień lub kilka, aż ikona kradzieży zniknie. Wówczas sprzedamy je w dowolnym miejscu za normalną kwotę.

Jak rozwijać naszą postać?

System rozwoju postaci w Kingdom Come: Deliverance 2 jest specyficzny, choć dość realistyczny. Nie jesteśmy w stanie cały czas zbierać grzybów, a następnie wydać punkty doświadczenia na statystykę siły. W prawdziwym życiu tak to nie działa i podobny system funkcjonuje w grze. Dlatego aby stawać się lepszymi, musimy wykonywać korespondujące ze statystyką akcje.

Walka mieczem sprawi, że z czasem staniemy się lepszymi wojakami. Jasne, na początku kilka razy dostaniemy łomot, ale potem będzie już tylko lepiej. Noszenie zbyt ciężkiego ekwipunku pozwoli nam zyskać siłę i witalność, a bieganie wpłynie na kondycję. To samo tyczy się wszystkich innych statystyk. Słowem, praktyka czyni mistrza. Róbmy dane rzeczy i nie zniechęcajmy się po kilku porażkach.

O tym musisz pamiętać

Poniżej znajdziecie kilka ważnych wskazówek, o których część nowych graczy może nie pamiętać.

Sen to podstawa — pozwoli zregenerować punkty zdrowia

— pozwoli zregenerować punkty zdrowia Grę zapiszemy idąc spać lub korzystając ze zbawiennego sznapsa. Można go kupić lub zrobić samemu

idąc spać lub korzystając ze zbawiennego sznapsa. Można go kupić lub zrobić samemu Nie każdą walkę da się wygrać — czasami lepiej uciec , porozmawiać lub uniknąć konfrontacji

, porozmawiać lub uniknąć konfrontacji Niemal każde zadanie i problem da się rozwiązać na wiele sposobów

Warto mieć przynajmniej kilka zestawów ubrań — do walki, eksploracji i rozmów z ludźmi

— do walki, eksploracji i rozmów z ludźmi Jak najszybciej zdobądźmy konia — gra podpowie nam, gdzie znajduje się Siwek

— gra podpowie nam, gdzie znajduje się Siwek Zadanie na odnalezienie psa Orzecha jest kluczowe. Przyjaciel przyda się w walce

jest kluczowe. Przyjaciel przyda się w walce Podczas starć blokuj ataki przeciwnika i nie daj się wyprowadzić z równowagi

Zobacz też: Xbox Game Pass z wielkim hitem Activision?

To gra warta setek godzin

Chociaż tytuł potrafi być nieprzyjazny i niewybaczający, to… warto dać mu szansę. Nie poddawajcie się, wczytujcie save’y, próbujcie danych rzeczy na różne sposoby. W średniowieczu nie było łatwo, ale powyższe porady pozwolą wam nieco lepiej zrozumieć grę i najpewniej odkryć odpowiedni system rozgrywki.

Źródło: Opracowanie własne