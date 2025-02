Kingdom Come: Deliverance 2 rozbija bank. Twórcy informują o kolejnym kamieniu milowym

Na początku tego miesiąca na rynku zadebiutowała wyczekiwana przez wielu kontynuacja bestsellerowego Kingdom Come: Deliverance z 2018 roku. Produkcja praktycznie od samego początku radzi sobie znakomicie – w niecałe 24 godziny od premiery sprzedała się w ponad milionie kopii. Nic więc dziwnego, że teraz przedstawiciele zespołu Warhorse Studios poinformowali o kolejnym sprzedażowym kamieniu milowym.

Kingdom Come: Deliverance 2 z kolejnym sukcesem sprzedażowym

Twórcy na pewno mają co świętować. Na ich oficjalnym profilu na X (dawniej Twitter) pojawił się dziś wpis, w którym czytamy, że Kingdom Come 2 sprzedało się już łącznie w ponad 2 milionach egzemplarzy. W międzyczasie na YouTubie pojawił się humorystyczny filmik, który trwa około 20 minut i pokazuje od środka siedzibę studia. Zobaczyć można w nim również dwóch aktorów: Toma McKaya (wcielający się w Henryka) oraz Luke’a Dale’a (Jan Ptaszek).

Two million copies in under two weeks! A toast to you all for making #KCD2 a triumph! 🥳 pic.twitter.com/Swe7sL4lgc — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) February 17, 2025

Przypomnijmy, że Warhorse Studio ma w planach wydanie trzech dodatków do tytułu. Mają one zadebiutować w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Są nimi: Brushes with Death (lato 2025), Legacy of the Forge (jesień 2025) oraz Mysteria Ecclesia (zima 2025). Co więcej, tytuł ma za jakiś czas otrzymać oficjalne wsparcie dla modyfikacji. Więcej na ten temat możecie przeczytać w naszej osobnej wiadomości.

Zainteresowanych zapraszamy także do lektury naszego tekstu Kingdom Come: Deliverance 2 – porady na start, które pozwolą wam przetrwać. Znajdziecie tam porady, które na pewno przydadzą Wam się po rozpoczęciu rozgrywki. Zwłaszcza gdy nie mieliście do czynienia z pierwszą częścią!

Kingdom Come 2 jest dostępne na PC oraz na konsolach PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło: GamingBolt