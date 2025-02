Na ten moment wiemy o tylko jednej grze mającej pojawić się w abonamencie Xbox Game Pass w marcu. Dotychczas potwierdzona produkcja to coś, co z pewnością ucieszy miłośników gier survivalowych oraz… serii Fallout. Jak już się pewnie domyślacie, będzie postapokaliptycznie i nie zabraknie ciekawych frakcji.

Atomfall – ta gra trafi do abonamentu Xbox Game Pass

Druga połowa lutego, czyli czas na patrzenie w przyszłość. A konkretniej, doszukiwanie się informacji na temat gier zmierzających do abonamentu Xbox Game Pass. Jeżeli chodzi o marzec, to na ten moment potwierdzono tylko jeden tytuł. W przyszłym miesiącu będziemy mogli rozpocząć rozgrywkę w Atomfall. To postapokaliptyczna gra survivalowa, która zabiera nas do Wielkiej Brytanii. Po katastrofie nuklearnej nikt nie wiedzie prostego życia. W tej całej mieszance powiązań, frakcji i interesów, swoje miejsce będziemy musieli wywalczyć, przehandlować lub wymusić. Opcji będzie wiele.

Tytuł od studia Rebellion zadebiutuje 27 marca 2025 roku na PC oraz Xbox Series X|S. Ogracie go w abonamencie – wersje Ultimate oraz PC.

Atomfall czerpie inspirację z prawdziwej katastrofy nuklearnej, która miała miejsce w 1957 roku. Akcja rozgrywa się na angielskiej wsi, a Ty musisz przetrwać w strefie kwarantanny i poruszać się wśród jej niebezpiecznych frakcji: sekt, agencji rządowych i innych. Będziesz tworzyć, walczyć i targować się z innymi ocalałymi, próbując dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się pięć lat wcześniej.

Nie obawiajcie się jednak, Atomfall nie będzie jedyną grą, jaką otrzymamy w abonamencie w marcu. Zwyczajnie musimy jeszcze poczekać na kolejne ogłoszenia, które pojawią się niedługo.

