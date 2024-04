Kingdom Come: Deliverance 2 oficjalnie w tym roku. Gra będzie dwa razy większa

Warhorse Studios zapowiedziało Kingdom Come: Deliverance 2, potwierdzając jedynie wcześniejsze przecieki. Tytuł zadebiutuje jeszcze w 2024 roku!

Zaskoczenia nie ma, bo jednak gra wyciekła wcześniej, ale czeskim twórcom całkiem nieźle udało się trzymać fakt powstawania gry przez tak długi czas w tajemnicy.

Kingdom Come: Deliverance 2 na zwiastunie z datą premiery

W sieci zadebiutował zwiastun nowej gry Warhorse Studios. Kingdom Come: Deliverance 2 faktycznie istnieje i zadebiutuje na PC, PS5 i Xbox Series X/S jeszcze w tym roku! Dokładna data premiery nie jest znana, ale fani nie muszą się martwić długim oczekiwaniem.

Gracze ponownie wcielą się w Henry’ego, syna kowala, który już jako rycerz przemierza średniowieczne Czechy toczone wewnętrznymi konfliktami. Tym razem trafimy do rejonu znanego jako Czeski Raj. To przepiękne miejsce, którego piękno może faktycznie zostać przeniesione do świata wirtualnego. Całość ma być blisko dwa razy większa od poprzedniczki.

Sednem rozgrywki ponownie będzie wykonywanie zadań, eksploracja i walka. W ekwipunku pojawi się jednak broń prochowa, a system walki doczekał się kluczowych usprawnień. Całość znów przedstawiono za sprawą widoku FPP, lecz tym razem twórcy rozwijają “RPG-owość”, stawiając na pełną dowolność gracza. Zwiastun obejrzycie poniżej.

To porywająca gra RPG akcji, osadzona w realistycznym świecie późnego średniowiecza. Wcielasz się w Henry’ego ze Skalitz: młodego mężczyznę uwikłanego w epicką podróż zemsty i odkryć w pięknym, ale brutalnym średniowiecznym świecie. – czytamy w opisie twórców

