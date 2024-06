Nadchodzące Kingdom Come Deliverance 2 nie zaskoczy fanów działającym obrazem w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Twórcy gry przyznali, że z uwagi na ograniczenia technologiczne konsoli Xbox Series S musieli mocno ograniczyć swoje wodze fantazji wobec kontynuacji dobrze przyjętej gry. Mniejsza moc konsoli Microsoftu wymogła na nich widoczne cięcia, co będzie mieć konsekwencje dla wszystkich wersji konsolowych produkcji.

30 klatek w Kingdom Come Deliverance 2. To przez Xboksa Series S

Nie od dziś wiadomo, że Xbox Series S to konsola wyraźnie słabsza od swoich rówieśników, czyli Xboksa Series X oraz PlayStation 5. Mimo wszystko sprzęt ten należy do obecnej generacji, a deweloperzy nie mogą go pomijać podczas tworzenia gier na mocniejszego Xboksa — takie warunki stawia sam Microsoft. Niejednokrotnie twórcy wspominali, że taki stan rzeczy ogranicza ich możliwości, a oni sami muszą dostosowywać grę do odstającej specyfikacji, co przekłada się na wygląd produkcji i sposób działania na innych sprzętach.

Taka sytuacja występuje również w przypadku Kingdom Come Deliverance 2. Twórcy z Warhorse Studios, że ich gra na konsolach będzie działać w 4K przy jedynie 30 klatkach na sekundę. Ma to wynikać z ograniczenia Xboksa Series S, a więc cięć, które były konieczne podczas produkcji.

Gra ma na mniejszym Xboksie działać w 1440p przy 30 klatkach na sekundę. Większe konsole (Series X i PS5) wyświetlą obraz w rozdzielczości 4K i również 30 klatkach. Nie ma zatem szans na upragnione przez wielu 60 FPS-ów. No, chyba że na PC. W tym wypadku gra będzie pozwalała na zdecydowanie więcej, przy uruchomieniu na odpowiednio mocnym sprzęcie.

Ważną informacją jest również ta dotycząca stabilności. Twórcy mają znacznie lepiej poradzić sobie z optymalizacją, która kulała przy pierwszej odsłonie na konsolach. 30 klatek to jedno, ale ma być za to bardzo stabilnie.

Źródło: wccftech.com