Wyciekł zwiastun Kingdom Come: Deliverance 2. Gra ma wyjść zaskakująco szybko

Okazuje się, że Kingdom Come: Deliverance 2 ma trafić na rynek jeszcze w 2024 roku! Do sieci wyciekł zwiastun nowej gry od czeskiego studia.

Nowy przeciek nie przechodzi od żadnych insiderów czy chcących zyskać rozgłos w internecie graczy. Odpowiada za niego… redakcja IGN, która troszkę zbyt wcześnie wrzuciła zwiastun do sieci.

Kingdom Come: Deliverance 2 na zwiastunie z datą premiery

Warhorse Studios niedawno ogłosiło, że już dziś, o godzinie 20:00, pokaże swoją nową grę. Dostaliśmy niewiele więcej od obrazka z ogłoszeniem daty pokazu, ale w sieci szybko pojawiły się przecieki, jakoby miało chodzić o nowe Kingdom Come: Deliverance. To oczywiście zrozumiały krok, skoro już pierwsza część okazała się wielkim hitem.

Tymczasem redakcja IGN nieco się pospieszyła z premierą zwiastuna, więc możemy obejrzeć wyczekiwany materiał już teraz! Jednocześnie potwierdza on dość jednoznacznie, że faktycznie powstaje druga część ceniona RPG-a. Co więcej, Kingdom Come: Deliverance 2 ma trafić na rynek w 2024 roku. Także po części wyciekła data premiery, która wydaje się niespodziewanie szybka, w końcu niedługo będziemy już w połowie roku.

Gra ma trafić na rynek jeszcze w tym roku, a powstaje z myślą o PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Więcej szczegółów nie znamy, lecz znów wcielimy się w Henry’ego, głównego bohatera “jedynki”. Zapewne na wieczornym pokazie dostaniemy więcej szczegółów i tym razem oficjalnych.

Źródło: Reddit