Co zyskują speedrunnerzy, poza sławą i satysfakcją? Niekiedy mogą otrzymać nagrodę, co miało miejsce w Hiszpanii. Tamtejszy oddział KFC postanowił zorganizować konkurs. Jak łatwo się domyślić, chodziło o gotowanie, kurczaka i przyprawy. Ale co ma z tym wspólnego Zelda?!

Hiszpański oddział KFC postanowił zorganizować specjalny konkurs. Jego celem było ukończenie bardzo specyficznego speedrunu w grze The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Zasady były proste. Gracze musieli wykazać, że mają zupełnie pusty ekwipunek. Kolejnym krokiem było udanie się do Bedrock Bistro, w której czekał na nich Goron Gomo – łudząco podobny do założyciela KFC, czyli Colonela Sandersa.

Zresztą, KFC w swoich komunikatach zaczęło nazywać bohatera Goronelem. Po przeprowadzeniu dialogu zadaniem graczy było zebranie 1 ptasiego udka, oleju i kombinacji 11 ziół. Wszystko to nawiązywać miało do kultowej panierki, składającej się z sekretnej mieszanki przypraw, no i kurczaka — smażonego, stąd ten olej. Eksploracja odbywać się mogła dowolnie, nawet z użyciem teleportów. Warunkiem było jednak unikanie wykorzystywania błędów i tym podobnych. Końcowym etapem było przygotowanie smażonego udka.

The Recipe Run, bo tak nazwano wydarzenie, zostało ukończone, a rekord został ustanowiony przez Francuza o nicku Keuss. Poradził on sobie z zadaniem w 1 godzinę, 7 minut i 22 sekundy. Czy było warto? Chyba tak. W nagrodę otrzymał bowiem złote udko kurczaka o wartości około 11 tysięcy euro.