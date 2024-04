Skasowany “Tomb Raider w domu” uratowany. Zagrać może każdy

Riqa to taki “Tomb Raider w domu” od Nintendo, który przed laty został skasowany i słuch po nim zaginął. Dziś jednak w tytuł zagrać może każdy i to za darmo.

Jeżeli uwielbiacie serię Tomb Raider, a do tego cenicie gry przygodowe utrzymany w tym klimacie, zapewne kiedyś słyszeliście o Riqa. Jeśli nie, już streszczam, o co chodzi.

Riqa, czyli Tomb Raider od Nintendo, do pobrania dla każdego

W 1999 roku, w trakcie wielkiego wydarzenia gamingowego E3, Nintendo zaprezentowało wczesną wersję swojego nowego, potencjalnego hiciora. Była to gra Riqa, która w zamiarach miała konkurować z wielką serią Tomb Raider. W zasadzie podobieństw było bez liku, a wszystko wołało “Tomb Raider w domu”. Używam tutaj popularnego mema głównie dlatego, że gra nigdy nie wyszła z wczesnej fazy prac, więc nigdy też nie sprawiała wrażenia szczególnie dopracowanej.

Faza prototypowa trwała jednak pewien czas, ale nie udało się gry wydać. Riqa po kilku opóźnieniach wylądowała w koszu. Jeden z deweloperów, który przed laty pracował nad grą, od lat wrzuca na swój kanał na YouTubie kolejne filmy ukazujące rozgrywkę. Niedawno podzielił się plikami z paru buildów szerszej grupie fanów na jednej z grup na Facebooku, skąd przechwycił je pewien internauta, który wszystko przesłał do Internet Archive.

To stamtąd aktualnie gracze mogą pobrać pliki prezentujące parę wybranych poziomów z nigdy niewydanej produkcji. Nie spodziewajcie się szału, to bardzo wczesna wersja, jak już wspomniałem. Na szczęście zlikwidowano parę bugów, dzięki czemu grę można uruchomić na emulatorach N64, a nawet na właściwej konsoli, o ile tylko została przerobiona. Niestety, do działania wymaga aż… dwóch padów.

Jeśli natomiast nie chcecie pobierać i uruchamiać całości samemu, możecie obejrzeć filmiki od wspomnianego dewelopera.

Źródło: PC Gamer